La Rappresentativa Regionale Liguria Under 16 si aggiudica il Torneo ‘National Evolution Tournament’

Novara. La Rappresentativa Regionale Ligure Under 16 si è aggiudicata il prestigioso Torneo ‘National Evolution Tournament’, organizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, svoltosi il 25 Aprile presso l’impianto sportivo Villaggio Azzurro Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (Novara).

La selezione di mister Dario Oddone e del commissario tecnico Corrado Orcino ha vinto la manifestazione, superando in classifica, per la differenza reti dopo le tre gare disputate, Lombardia, Piemonte, Emila Romagna.

Nel primo match la Liguria ha pareggiato (0-0) con i pari età del Piemonte, perdendo la seconda gara (1-0) con l’Emilia Romagna, vincendo (3-0) con la Lombardia.

La formazione (4-2- 3-1 ) schierata con il Piemonte:

Guarnieri, Gjordumi, Nardini, Ottonello, Covelli, Burchi, Temani, Cannella, Sodini, Freccero, Nervino

Nel secondo tempo: Olele per Sodini, Malagrida per Nervino, Anzalone per Freccero, Gaudino per Burchi, Pagliari per Ottonello, Vernetti per Temani, Alfano per Cannella)

La formazione (4-4-2) schierata con l’Emila Romagna:

Traversaro, Alfano, Ditillo, Pagliari, Ottonello, Gjordumi, Vernetti, Gaudino, Olele, Malagrida, Nervino

Nel secondo tempo:Temani per Gaudino, Cannella per Gjordumi, Covelli per Ottonello, Anzalone, per Vernetti, Nardini per Pagliari, Freccero per Malagrida

La formazione (4-2-3-1) schierata nel match vincente (3-0, doppietta di Olele, Cannella):

Guarnieri, Alfano, Nardini, Ditillo, Covelli, Burchi, Cannella, Olele, Anzalone, Malagrida, Nervino

Nel secondo tempo:Temani per Nervino, Ottonello per Ditillo, Gjordumi per Alfano, Freccero per Malagrida, Gaudino per Cannella, Pagliari per Anzalone, Vernetti per Burchi

Il lavoro del commissario tecnico Corrado Orcino e di tutto lo staff è stato ulteriormente premiato, con le convocazioni per i Territoriali Nazionali di Delishi (Cairese, 2006), Donarini (Athletic Club Albaro, 2007), Macelloni (PSM Rapallo, 2006).

Corrado Orcino ha così commentato la prova della Rappresentativa Regionale Under 16:

“Sono soddisfatto della prestazione della squadra, che ha giocato molto bene la fase difensiva con i centrali e gli esterni bassi, benino la fase di costruzione in mezzo al campo, un po meno l’interdizione, mentre è stata positiva la prova di Olele e l’impegno messo in campo dal reparto avanzato”.

Gli Under 16 si ritrovderaano a disputare alcuni allenamenti in vista del Torneo ‘Eusalp’, che si giocherà dal 12 al 16 giugno in Trentino.