Anarchici arrestati dopo scontri con i carabinieri: presidio di protesta davanti al carcere

Genova. Circa 200 persone si sono radunate nei pressi del carcere di Marassi, sabato pomeriggio, in segno di protesta contro l’arresto di otto anarchici avvenuto la notte scorsa in stradone Sant’Agostino dopo uno scontro con i carabinieri davanti all’ex Latteria Occupata.

Il presidio di solidarietà agli otto arrestati, tutti tra i 20 e i 35 anni, arriva dopo quello organizzato nella notte davanti alla caserma poco dopo l’arresto. I manifestanti hanno fatto un corteo intorno al carcere di Marassi – dove sono attualmente detenuti sei degli otto arrestati – invocando a gran voce “tutte libere, tutti liberi” all’indirizzo della struttura e protestando per la carcerazione. Alcuni manifestanti hanno anche mostrato striscioni a sostegno di Alfredo Cospito, e la polizia locale ha temporaneamente chiuso corso De Stefanis alla luce del corteo. Un secondo presidio con corteo è stato organizzato anche davanti al carcere femminile di Pontedecimo, dove si trovano invece detenute due donne.

Gli arresti, come detto, sono scattati intorno alla mezzanotte della notte tra sabato e domenica. Stando a quanto reso noto una pattuglia dei carabinieri stava percorrendo stradone Sant’Agostino per una segnalazione relativa a un furto in zona quando, all’altezza dell’ex Latteria, un uomo ha iniziato a inveire urlando contro i militari sostenendo che con l’auto avevano rischiato di investire il suo cane.

I carabinieri si sono fermati per parlare con l’uomo e identificarlo, ma quando hanno chiesto i documenti dal centro sociale sono uscite altre persone (nell’ex Latteria Occupata era in corso una serata) che li hanno insultati, protestando, sino a che la situazione non è degenerata tra gli spintoni e una tensione crescente.

Nel caos generale i militari hanno chiesto supporto e sul posto sono arrivate altre pattuglie dei carabinieri e anche agenti della polizia locale e della polizia di Stato. Otto militanti dell’area anarchica sono quindi arrestati con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento. Quattro militari sono stati medicati in ospedale per contusioni e sono stati dimessi con prognosi fra i 5 e i 7 giorni.