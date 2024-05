Notte di tensione davanti all’ex Latteria occupata: otto arresti

Genova. Tensioni nella notte tra una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Genova e alcuni frequentatori dell’ex Latteria occupata di stradone Sant’Agostino, in centro storico.

Il bilancio è di otto persone, tutte tra i 25 e i 30 anni e appartenenti all’area anarchica, arrestate con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento.

Tutto è successo intorno a mezzanotte e mezza. Stando a quanto ricostruito, una pattuglia dei carabinieri stava percorrendo stradone Sant’Agostino per una segnalazione relativa a un furto in zona quando, all’altezza dell’ex Latteria, un uomo ha iniziato a inveire contro i militari sostenendo che con l’auto avevano rischiato di colpire il suo cane.

I carabinieri si sono fermati per parlare con l’uomo e identificarlo, ma dal centro sociale sono uscite nel frattempo altre persone che li hanno insultanti, protestando, sino a che la situazione non è degenerata. Nel caos generale i due militari hanno chiesto supporto e sul posto sono arrivate altre pattuglie dei carabinieri e anche agenti della polizia locale.

Otto persone sono state fermate, arrestate e portate i caserma, dove poco dopo si sono radunati una ventina di manifestanti per un presidio di solidarietà verso gli otto arrestati, trasferiti a Pontedecimo e a Marassi. Il presidio si è sciolto soltanto in mattinata. I militanti si sono dati appuntamento per le 17 di sabato davanti al carcere di Marassi per un nuovo presidio che si sposterà poi davanti a quello di Pontedecimo.