Cultura, da Regione Liguria 320 mila euro per teatri, festival e rassegne musicali

Genova. Sono 32 le iniziative culturali e di spettacolo dal vivo sostenute da Regione Liguria con un contributo complessivo di circa 322mila e 166 euro. A beneficiare del finanziamento inserito nel Bilancio di previsione 2024/2026 sono teatri, fondazioni, enti locali e associazioni impegnati nella realizzazione di eventi culturali sul territorio ligure. Questo quanto deliberato dalla Giunta regionale su proposta del presidente di Regione Liguria e assessore alla Cultura.

“La cultura in Regione Liguria è viva, capillare, strutturata e attrattiva in tutte le sue forme: lo dimostrano i tantissimi eventi di ogni genere che, da Ponente a Levante, la animano in ogni periodo dell’anno – dichiara il presidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura – Per questo, oltre a sostenere le grandi realtà culturali, la Regione è dalla parte delle realtà più piccole, ma non meno importanti, perché sono loro il vero motore culturale della Liguria. Queste realtà sono da sostenere e valorizzare sempre di più, perché svolgono anche un ruolo sociale: grazie a loro, infatti, si sviluppano processi e pratiche creative e innovative, si favoriscono la coesione sociale e la partecipazione, si promuove la cittadinanza attiva. Alcuni degli eventi che sosteniamo si sono trasformati in volano economico, occasioni di rilancio, scoperta e rigenerazione del territorio attraverso la partecipazione delle comunità locali. Per questo – conclude il presidente – il nostro impegno per sostenere le nostre realtà culturali continuerà e aumenterà. La cultura è la base della nostra società e uno strumento fondamentale per lo sviluppo e la crescita e nostro territorio”.

Di seguito i Comuni che beneficiano del contributo regionale:

– Comune di Sestri Levante, Premio e Festival Andersen

– Comune di Casarza, Premio Letterario Umberto Fracchia

Di seguito gli altri soggetti, pubblici e privati, beneficiari del contributo in oggetto.

– Teatro Pubblico Ligure, Palcoscenico Liguria

– Associazione culturale Isaiah Berlin, 7a edizione di Appuntamenti cultura, arte e scienza

– Associazione culturale Teatro Lunaria, Festival in una notte d’estate

– Officine Papage, Festival nuove terre

– Associazione culturale Centro Teatro Ipotesi, 7a edizione Liguria delle Arti

– Fondazione Anna Solaro – Teatro dell’Ortica Ets, 16esima edizione Festival teatrale dell’Acquedotto

– Aps Teatro Necessario, spettacolo “7 minuti”

– Associazione culturale Gli Scarti, Sarzana Teatro Festival

– Aps Palazzo Lomellino di Strada Nuova, mostra “Ottomani, Barbareschi, Mori e altre genti nella pittura genovese”

– Associazione socio musico culturale Rapallo Musica, 26esimo Festival internazionale Armonie sacre, percorrendo le Terre di Liguria

– Aps Terreni Creativi, Festival Terreni Creativi

– Associazione Musicaround Ets, 8a edizione La Voce e il Tempo

– Comitato 100 anni Stazione Sestri Levante, festeggiamenti per i 100 anni della stazione ferroviaria di Sestri Levante

– Associazione musicale Ensemble Nuove Musiche, 12esimo Festival internazionale di Musica di Savona:

– Associazione culturale Le Muse Novae, Premio Bindi – Canzone d’Autore

– Associazione culturale Gezmataz, 21esima edizione Festival Gezmataz

– Aps Officine del Levante, Levanto Music Festival Amfiteatrof

– Associazione Gruppo strumentale Hyperion, Festival i Luoghi della Musica 2024

– Associazione Collegium Pro Musica, Le vie del Barocco

– Aps Cattivi Maestri, Wroom Festival – Festival del teatro per l’infanzia

– Associazione culturale concertistica Musica a Santa Tecla, I Concerti di Villa Nobel – Sanremo, 6a Rassegna Concertistica Internazionale

– Associazione Comitato San Maurizio, Festival della Cultura Mediterranea – Città di Imperia

– Associazione Odv Simon Boccanegra, 19esima edizione Liguria Opera Festival

– Associazione culturale Freezone, Poevisioni 2024

– Associazione culturale Dioniso, Accelerando Festival

– Aps Senza Tempo, Sarzana Senza Tempo edizione “La fuerra di Sarrezzana 1487”

– Associazione Città dei Concerti, 23esima edizione Festival paganiniano di Carro

– Associazione Comitato per il Settembre Musicale di Sassello, Stagione musicale di Sassello in Musica 2024

– Associazione culturale Pasquale Anfossi, L’antico ed il nuovo – La parola e la musica

– Associazione Percorsi, 28esima edizione Premio Montale Fuori di casa