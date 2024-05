Guardia di Finanza di Rapallo, il nuovo comandante è Raffaele Di Salvatore

Genova. Oggi, 22 maggio, presso la guardia di ginanza di Rapallo, alla presenza del comandante del primo gruppo della guardia di finanza di Genova Giuseppe Di Tullio, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento tra il luogotenente Emidio Maravalli e il luogotenente Raffaele Di Salvatore, nuovo comandante della tenenza.

Maravalli, a Rapallo dal 2017, è stato destinato alla compagnia della guardia di finanza di Chiavari. Il luogotenente ha rivolto espressioni di ringraziamento nei confronti di tutto il personale, per l’impegno la professionalità e l’efficace attività svolta che ha permesso di conseguire risultati di rilievo nei diversi settori istituzionali.

Succede nell’incarico il luogotenente Raffaele Di Salvatore, 51 anni, nato in provincia di Napoli e proveniente dal Gico, gruppo investigazione criminalità organizzata, del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova, presso il quale ha condotto articolate indagini a contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, del riciclaggio, nonché delle frodi in danno dell’Unione Europea e in materia di appalti pubblici.

Nel corso della carriera gli sono state tributate numerose ricompense morali per la grande professionalità, i significativi risultati raggiunti ed il grande impegno dimostrato sul campo.

Nel porgere il saluto al reparto, Di Salvatore ha assicurato il massimo impegno al servizio della collettività e delle istituzioni. Il colonnello Di Tullio ha ringraziato il luogotenente Maravalli per la proficua attività di servizio svolta e ha formulato i più calorosi auguri di buon lavoro al nuovo comandante.