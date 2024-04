Furto in un negozio del centro degenera in violenza: arrestato 21enne

Genova. Furto finito in violenza nei giorni scorsi in un negozio di via Cesarea. Un ragazzo di 21 anni, dopo avere sottratto della merce dagli scaffali, ha provato a uscire senza pagare prendendo poi a pugni e calci il personale della vigilanza per scappare.

Il giovane è stato notato mentre si aggirava nel negozio proprio dagli addetti alla vigilanza, che vedendolo dirigersi verso l’uscita si sono avvicinati per bloccarlo. Nel tentativo di divincolarsi il ragazzo ha colpito i due uomini ed è riuscito a uscire, ma all’esterno ha trovato i carabinieri del Norm.

Una volta bloccato è stato arrestato. La merce è stata invece restituita al negoziante.