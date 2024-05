Via Brignole De Ferrari, “filotto” di veicoli in sosta nella notte: il responsabile in fuga

Genova. Cinque auto e uno scooter in sosta danneggiati. È il bilancio di quanto accaduto la scorsa notte in via Brignole De Ferrari, la strada che dal Carmine sale verso l’Albergo dei poveri.

A constatare i danni sono stati nelle prime ore del mattino gli agenti della polizia locale allertati dai residenti.

Responsabile quindi un conducente che deve aver perso il controllo del veicolo urtando i mezzi in sosta, per poi dileguarsi senza assumersi responsabilità delle proprie azioni.

La polizia locale si è messa sulle tracce del responsabile. Fondamentale saranno l’analisi delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza ed eventuali testimonianze.