Tentano il furto in una villetta di Zoagli, ladri bloccati dopo un inseguimento nel bosco

Zoagli. Un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di tentato furto in appartamento dopo avere provato a introdursi in una villetta a Zoagli, lungo l’Aurelia.

A dare l’allarme al 112 è stato un vicino della proprietaria della villetta, in quelle ore assente. L’uomo ha contattato il numero unico di emergenza segnalando la presenza di tre sconosciuti, e sul posto è stata inviata una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Chiavari e una della stazione di Zoagli.

I militari una volta arrivati hanno sorpreso una donna di 35 anni di nazionalità romena in strada, a fare da “palo” per due complici che stavano forzando le finestre della palazzina. Alla vista dei carabinieri i due sono scappati nel bosco dietro la casa, ma uno dei due, un 27enne, è stato bloccato. L’altro è invece riuscito a far perdere le sue tracce, e sono in corso le ricerche.

Sia il 27enne sia la 35enne sono stati arrestati e trasferiti nelle carceri di Marassi e Pontedecimo.