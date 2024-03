Sturla, trova i ladri che aprono la porta con le chiavi di casa: furto sventato in extremis

Genova. Poteva essere un furto in appartamento dei più facili, messo a segno senza lasciare nemmeno un segno di effrazione, quello sventato ieri sera dall’abitante di un appartamento di via Orlando a Sturla, nel Levante cittadino.

Erano circa le 20.30 quando l’uomo, rientrando a casa, ha trovato due sconosciuti che tentavano di aprire la sua porta di casa con un mazzo di chiavi. I malviventi, colti “in flagrante”, si sono dati immediatamente alla fuga. L’uomo ha chiamato la polizia, che ha raccolto la denuncia per tentato furto.

Ma com’era possibile che i ladri avessero le chiavi di casa? Come ha raccontato l’uomo agli agenti, poche ore prima era stato rubato un borsello dall’automobile del padre. I due, attraverso l’indirizzo scritto sui documenti, sono riusciti a risalire all’abitazione e hanno pensato bene di tentare il colpo essendo entrati in possesso delle chiavi.

Insomma, sarebbe bastato rincasare mezz’ora dopo per trovarsi l’appartamento svaligiato. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.