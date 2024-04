Lutto nel Tigullio: è morto Franco Rocca, storico sindaco di Zoagli e consigliere regionale

Zoagli. Lutto nel Tigullio: è morto ieri all’età di 79 anni Franco Rocca, ex sindaco di Zoagli e consigliere regionale. Da diversi anni aveva un tumore.

I funerali si svolgeranno martedì alle 11.00 ella chiesa di Rovereto dove oggi alle 19.00 verrà recitato il rosario.

Rocca aveva guidato il Comune dal 1999 al 2005 e poi ancora dal 2010 al 2015. Per dieci anni, dal 2005 al 2015, era stato nell’aula di via Fieschi nelle fila del centrodestra. Sotto il suo mandato mandato è stato realizzato il parcheggio interrato sotto la piazza sul mare. Era amico del presidente del Senato Ignazio La Russa, assiduo frequentatore del borgo.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la giunta esprimono “profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Rocca, storico sindaco di Zoagli e consigliere regionale”. “Apprendiamo con dolore della scomparsa di Franco Rocca. Con lui se ne va una grande persona e un serio professionista che in questi anni ha portato avanti i suoi incarichi istituzionali con serietà e brillanti capacità amministrative. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità della sua Zaogli che tanto amava”, si legge nella nota.

“Apprendo con profondo dolore della scomparsa di Franco Rocca, già sindaco di Zoagli e mio collega in consiglio regionale – scrive il sindaco uscente di Rapallo, Carlo Bagnasco -. Avevo sentito Franco alcuni giorni fa provato dalla lunga malattia ma sempre attento alle dinamiche della società. Un amico che tanto ha fatto per la nostra Liguria e in particolare per la sua amata Zoagli che ha amato profondamente. Le condoglianze più sincere alla famiglia. Ciao Franco, amico mio”.