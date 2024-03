Ladri in azione a Marassi, doppio furto in appartamento in poche ore

Genova. Prime domeniche di primavera e bel tempo in città, e i ladri ne approfittano per cercare di mettere a segno furti in appartamento alla luce della potenziale assenza dei residenti.

In Valbisagno, in particolare, diverse palazzine sono stati appunto prese di mira. In un caso, però, il padrone di casa li ha colti sul fatto ed è riuscito a metterli in fuga.

È successo in corso Galliera, dove un giovane è rientrato a casa a notte inoltrata e ha sorpreso quattro uomini davanti alla porta del suo appartamento, apparentemente intenti a forzarla. Si è quindi messo urlare, e il gruppetto è scappato: all’arrivo delle volanti non c’era ormai più traccia dei quattro neppure nelle vie limitrofe.

Nella vicina via Moresco, invece, il furto è andato a segno. Intorno alle 21.30 il proprietario di un appartamento è tornato a casa e ha trovato la porta forzata e le stanze messe a soqquadro. Anche su questo episodio indaga la polizia.