Preso uno dei “predoni” di Albaro: in poche ore furti in negozi, palestre e sulle auto in sosta

Genova. Nella mattinata di venerdì 17 maggio i carabinieri del nucleo radiomobile ha arrestato un 25enne, cittadino marocchino, per furto aggravato continuato in concorso. Il giovane, con altre persone ancora da identificare, aveva fatto razzia in alcuni negozi e in una palestra tra via Riboli e Corso Italia, nel quartiere di Albaro, a Genova.

A chiamare i militari sono stati i titolari delle varie attività. Subito le ricerche si sono concentrate tra la passeggiata a mare, via Casaregis e i dintorni dove è stato subito bloccato un uomo visto camminare a passo spedito verso un posto dove non avrebbe dato nell’occhio.

Fermato e perquisito, il ragazzo aveva due buste piene di diversi oggetti di provenienza sospetta: occhiali da sole, borse, bottiglie di alcolici, indumenti sportivi alcuni dei quali poi risultati da uno dei negozi dove era stato segnalato un furto.

A incastrare definitivamente il 25enne le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un panificio che lo mostravano anche mentre danneggiava le vetrate di ingresso e, una volta nell’esercizio, si impossessava del denaro in cassa e di ogni altro bene.

Nel frattempo, il nucleo radiomobile è intervenuto anche in via Riboli dove nelle stesse ore sono avvenuti nove furti su auto in sosta, tutte danneggiate con effrazione dei finestrini anteriori o posteriori.

Anche per tali fatti, emergevano le chiare responsabilità del ragazzo arrestato perché due proprietari delle auto hanno riconosciuto come un un paio di occhiali di pregio, custoditi nel portaoggetti del veicolo, e una borsa sportiva, adagiata su un sedile posteriore.