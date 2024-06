Ritrovato a Porto Pidocchio il 62enne scomparso giovedì sera da Rivarolo

Genova. È stato ritrovato a Porto Pidocchio, a Camogli, il 62enne che nella serata di mercoledì 12 giugno si era allontanato dalla sua casa di Rivarolo, in Valpolcevera, facendo perdere le sue tracce.

L’uomo è stato individuato venerdì mattina nei pressi di punta Chiappa e sarebbe in buone condizioni di salute, anche se in stato confusionale. Trasferito con l’idroambulanza a Camogli, verrà accompagnato in ospedale per i controlli.

L’allarme era stato lanciato dalla moglie giovedì 13 giugno e le ricerche erano partite subito, attivate grazie all’ultima posizione gps registrata dal telefono dello scomparso, nella zona del monte di Portofino.

Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, la protezione civile, il soccorso alpino, il 118 e i carabinieri.