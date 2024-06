Raffica di furti ai tavolini di bar e dehor in centro: un arresto

Genova. Aumentano i furti di borse ai tavolini dei bar cittadini. Gli ultimi episodi giovedì tra via San Vincenzo, via XX Settembre e piazza Colombo, e in un caso il responsabile è stato bloccato dalla polizia.

Si tratta di un giovane di 24 anni che ha provato a rubare lo zaino di una donna che stava pranzando nel dehor di un locale di via San Vincenzo, e che è stato intercettato da un poliziotto libero dal servizio che ha visto la scena ed è intervenuto.

L’uomo si era infatti sdraiato a terra vicino al dehor, allungando il braccio nel tentativo di afferrare lo zaino, appoggiato vicino alle gambe del tavolo: la proprietaria non si è accorta di niente, ma l’agente ha capito cosa stava succedendo e ha urlato, mettendo in fuga il ladro. Il poliziotto fuori servizio ha subito avvisato i colleghi e nel giro di pochi minuti il giovane è stato bloccato in via Ricci e arrestato.

Esito diverso invece per altri due furti commessi nella stessa zona qualche ora dopo: alcuni testimoni hanno chiamato il 112 per segnalare che due giovani di origine nordafricana avevano gettato sotto una macchina in via XX Settembre una borsetta da donna, e che poco dopo erano usciti da un bar di piazza Colombo con in mano un’altra borsetta. Gli accertamenti hanno portato a una pensionata che stava prendendo il caffè al tavolino di un bar e che si era alzata qualche minuto per prendere un cucchiaino: pochi istanti, ma sufficienti ai due per afferrare la borsetta e scappare.

In questo caso non è stato possibile recuperare la borsa e fermare i due, che – sempre secondo quanto raccontato da alcuni passanti che li hanno seguiti e tenuti d’occhio in attesa dell’arrivo delle volanti – sono saliti sulla metro a De Ferrari e si sono dileguati.