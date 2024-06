Comunali, Rapallo va al ballottaggio: sarà sfida interna al centrodestra tra Ricci e Capurro

Rapallo. Si deciderà con un derby interno al centrodestra il nuovo sindaco di Rapallo, il più grande dei comuni al voto nella città metropolitana di Genova. Elisabetta Ricci, la candidata appoggiata dai partiti della coalizione e dal sindaco uscente Carlo Bagnasco, si ferma al 45%. A insidiarla è l’ex sindaco Armando Ezio Capurro, sceso in campo con un pool di liste civiche, che strappa il 25% e l’accesso al ballottaggio sabato 23 e domenica 24 giugno.

A inseguire a debita distanza sono le forze della sinistra: al terzo posto c’è Andrea Carannante, sostenuto da Libera Rapallo e da Unione Popolare col 15% mentre il candidato del Pd Francesco Angiolani, supportato anche dalla lista ScegliAmo Rapallo, si ferma al 13%. Lontanissimo Marco Casella, in corsa solitaria con l’Udc, che porta a casa poco più dell’1%.

Elisabetta Ricci, eletta cinque anni fa nella lista civica di Carlo Bagnasco, aveva riscosso la convergenza di tutto il centrodestra. La sua lista civica Noi per Ricci Sindaco è la prima forza politica in città con più del 23% dei voti. Forza Italia eguaglia quasi il risultato locale delle europee (sopra il 14%), Fratelli d’Italia contribuisce intorno al 10%. La Lega non ha presentato una sua lista.

Che la candidatura di Capurro avrebbe dato fastidio si era capito subito. Anche perché l’ex sindaco aveva incassato l’appoggio di Pier Giorgio Brigati – non uno qualunque ma il vicesindaco uscente della giunta Bagnasco – e di Giorgio Costa, un altro ex sindaco che era stato in lizza come possibile candidato in questa tornata. Alle spalle nessun partito ma quattro formazioni civiche: Circolo Via della Libertà 61, Noi con Capurro, Progetto Rapallo 2024, Il Gabbiano.

Tra due settimane, quindi, sarà decisiva la scelta degli elettori del centrosinistra, in particolare quelli più moderati. Che potrebbero premiare Capurro ritenendolo “usato sicuro”, magari anche per punire i partiti del centrodestra, oppure accettare la continuità con l’amministrazione uscente pur di non riabilitare chi aveva già governato negli anni passati.