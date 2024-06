Recco, il derby di centrodestra va a Gandolfo: rieletto sindaco col 44% dei voti

Recco. Carlo Gandolfo è rieletto sindaco di Recco. Col 44,02% dei voti il primo cittadino uscente, sostenuto dal centrodestra attraverso la Lista per Recco, vince direttamente le elezioni trattandosi di un comune con meno di 15mila abitanti dove non è previsto il secondo turno.

La sfida di Recco destava particolare interesse nel Levante genovese perché vedeva una contrapposizione interna al centrodestra. Scelta che però non ha premiato l’ex sindaco Dario Capurro, candidato da Impegno per Recco con l’appoggio di alcuni esponenti di Lega (come Franco Senarega) e Forza Italia, arrivato terzo col 26,58% dei voti.

Una manciata di preferenze in più per Andrea Brunelli, schierato dal centrosinistra con la lista Finalmente Recco, che si è fermato al 29,41%.

“Lavorare bene per il proprio territorio ripaga sempre. Ne è la dimostrazione l’elezione di Carlo Gandolfo a sindaco di Recco, sostenuto dalla Lega, e dei sindaci leghisti Franco Canevello, eletto ad Avegno e di Marco Visca, a Sori. Tutti e poi tre fanno parte di amministrazioni che hanno lavorato seriamente già in passato, molto e bene per il loro territorio e i cittadini gliel’hanno riconosciuto scegliendoli alle urne ed eleggendo per la prima volta Visca in continuità con la precedente amministrazione – commenta Francesca Corso, segretaria provinciale della Lega -. Mi congratulo con loro e le loro squadre e con tutti gli eletti della Lega per l’ottimo risultato e sono certa che continueranno a fare ancora tanto per la loro gente. Auguro fin da subito a tutti un buon lavoro”.