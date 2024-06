Genova. Ricerche in corso per un uomo di 62 anni che si è allontanato da ieri sera dalla sua abitazione di Rivarolo in Valpolcevera a Genova La denuncia è stata fatta questa mattina, giovedì 13 giugno, dalla moglie.

Le ricerche sono state attivate grazie all’ultima posizione gps registrata dal telefono dello scomparso nella zona del monte di Portofino.

Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco, la protezione civile, il soccorso alpino, il 118 e i carabinieri.