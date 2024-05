Tentano di forzare i bauletti delle moto in via Turati, tre giovani denunciati per furto

Genova. Tentavano di forzare i bauletti di alcune moto parcheggiate in via Turati: per questo tre giovani, tutti senza fissa dimora, sono stati denunciati per tentato furto in concorso.

È successo venerdì pomeriggio, quando un cittadino li ha notati e segnalati alle forze dell’ordine. Uno di loro è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e un altro è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Gli agenti delle volanti immediatamente intervenuti, li hanno trovati ancora nei pressi.

Uno di loro ha cercato di disfarsi di un involucro contenente 24 grammi di cannabis immediatamente recuperato, mentre un altro è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 16 centimietri di cui 7 di lama.