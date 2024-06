Stava cercando l’uomo ritrovato a Porto Pidocchio, donna si ferisce cadendo nei boschi

Camogli. Mattinata movimentata per il soccorso alpino e speleologico Liguria. Dopo aver preso parte (già da ieri) alle ricerche dell’uomo, classe 1962, ritrovato a Porto Pidocchio. I tecnici sono scattati in soccorso ad una donna della protezione civile di Recco che ai Prati di Caravaggio (comune di Camogli, il luogo si raggiunge a piedi dalla chiesa millenaria di Ruta) era caduta e si era procurata un trauma facciale.

La donna, classe 1977, stava partecipando alle ricerche dell’uomo scomparso. E’ stata medicata e stabilizzata. Quindi è stato l’elisoccorso Grifo a recuperarla e portarla per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova. Per lei (che non ha mai perso conoscenza) la sospetta frattura del setto nasale.

Il soccorso alpino e speleologico Liguria ha partecipato alle ricerche dell’uomo di cui si erano perse le tracce assieme ai vigili del fuoco di Genova e Rapallo, alla protezione civile di Ruta di Camogli e Recco e ai colleghi del Soccorso alpino anche di Genova e La Spezia con droni e gruppo cinofili. L’uomo intorno alle 11 di questa mattina era stato individuato dal gruppo cinofili dei vigili del fuoco.