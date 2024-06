Tamponamento in una galleria della A12, auto si ribalta: tre feriti all’ospedale

Genova. Brutto incidente questa mattina sulla A12, tra Rapallo e Chiavari, all’interno di una galleria, dove due vetture si sono tamponate. Una di queste, dopo aver carambolato sui lati del tunnel ha finito la sua corsa ribaltandosi.

Immediati i soccorsi: due persone sono rimaste diversi minuti intrappolate nella vettura rovesciatasi. Per estrarle è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I due feriti sono stati poi trasportati al pronto soccorso del San Martino con alcune fratture agli arti in codice giallo. Non sono in pericolo d vita.

Ancora da capire l’esatta dinamica dell’episodio. Nell’altra vettura una terza persona è rimasta ferita – trauma cranico – ed è stato ricoverata sempre in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Disagi per il traffico