Elezioni comunali, tutti i sindaci eletti in provincia: ribaltone a Santa Margherita, Rapallo al ballottaggio. Conferme a Recco e Lavagna

Genova. Oltre al clamore per le elezioni regionali, in provincia di Genova sono 39 i comuni dove i cittadini sono stati chiamati per votare il nuovo primo cittadino e il rinnovo del consiglio comunale. Tra questi spiccano il comune di Rapallo, Santa Margherita, Rossiglione, Busalla, Campo Ligure, Lavagna e Recco.

Ribaltone a Santa Margherita: nel comune del Tigullio il nuovo sindaco è Guglielmo Caversazio, eletto col 53,02% dei voti. A perdere la sfida è Emanuele Cozzio, vicesindaco dell’amministrazione uscente, che ottiene il 46,98%. La candidatura di Cozzio era arrivata dopo il secondo mandato di Paolo Donadoni, che avrebbe potuto ricandidarsi per effetto della nuova norma varata dal Governo sui comuni con meno di 15mila abitanti, ma aveva già deciso di cedere il passo. La lista Uniti per Santa a sostegno di Guglielmo Caversazio ottiene così 8 seggi in consiglio, mentre Cozzio Sindaco ne avrà 4. Benché in campo come indipendente, Caversazio, 27 anni, è il segretario del Pd di Santa Margherita Ligure e ha ottenuto l’appoggio dal mondo progressista.

Si deciderà con un derby interno al centrodestra il nuovo sindaco di Rapallo, il più grande dei comuni al voto nella città metropolitana di Genova. Elisabetta Ricci, la candidata appoggiata dai partiti della coalizione e dal sindaco uscente Carlo Bagnasco, si ferma al 45%. A insidiarla è l’ex sindaco Armando Ezio Capurro, sceso in campo con un pool di liste civiche, che strappa il 25% e l’accesso al ballottaggio sabato 23 e domenica 24 giugno. A inseguire a debita distanza sono le forze della sinistra: al terzo posto c’è Andrea Carannante, sostenuto da Libera Rapallo e da Unione Popolare col 15% mentre il candidato del Pd Francesco Angiolani, supportato anche dalla lista ScegliAmo Rapallo, si ferma al 13%. Lontanissimo Marco Casella, in corsa solitaria con l’Udc, che porta a casa poco più dell’1%.

Carlo Gandolfo è rieletto sindaco di Recco. Col 44,02% dei voti il primo cittadino uscente, sostenuto dal centrodestra attraverso la Lista per Recco, vince direttamente le elezioni trattandosi di un comune con meno di 15mila abitanti dove non è previsto il secondo turno. La sfida di Recco destava particolare interesse nel Levante genovese perché vedeva una contrapposizione interna al centrodestra. Scelta che però non ha premiato l’ex sindaco Dario Capurro, candidato da Impegno per Recco con l’appoggio di alcuni esponenti di Lega (come Franco Senarega) e Forza Italia, arrivato terzo col 26,58% dei voti. Una manciata di preferenze in più per Andrea Brunelli, schierato dal centrosinistra con la lista Finalmente Recco, che si è fermato al 29,41%.

A Lavagna testa a testa fino all’ultima scheda: alla fine l’ha spuntata il sindaco uscente Gian Alberto Mangiante, che ha preso 100 voti in più dello sfidante Claudio Lapetina: 50,8% delle preferenze contro il 49,2.

Nessuna novità clamorosa in Valle Stura dove a Rossiglione le urne hanno regalato un vero e proprio plebiscito per l’uscente Katia Piccardo, confermata al terzo mandato con l’83.6% delle preferenze, mentre a Campo Ligure è stato confermato Giovanni Oliveri con il 68,5% delle preferenze, contro il 31,4 dello sfidante Andrea Pastorino. A Tiglieto passaggio di consegne tra l’uscente Giorgio Leoncini e il compagno di lista Maurizio Olivieri, che ha battuto la sfidante Vasone Marica con il 62.6% delle preferenze.

Nessuna sorpresa neppure a Sori, dove il comune resta al centrodestra grazie alla vittoria di Marco Visca che ha vinto per poco più di cento voti, vale a dire con il 52% delle preferenze contro il 47% di Ottavio Casaleggio. A Savignone, colpo di scena con Antonio Bigotti che scalza, con il 54% dei voti, il sindaco uscente Mauro Tamagno. Bigotti era stato già sindaco dal 2009 al 2019. Cambio di casacca anche a Davagna, dove l’uscente Ivano Chiappe è stato battuto dallo sfidante Maurizio Luoni che ha conquistato il 54% dei voti.

Carasco incorona sindaco Lorenzo Boris Beronio, vincente con il 57% delle preferenze su Massimo Casaretto, che i è fermato al 43%. A Castiglione Chiavarese vince Giovanni Collorado che totalizza il 54,7% dei voti, battendo i due sfidanti Vittorio Petrocco e Eleonora Taddei, fermatisi entrambi al 22% delle preferenze.

Conferma a Mele, dove resta in carica l’uscente Mirco Ferrando, che vince con il 76,6% delle preferenze, contro il 23.4 dello sfidante Rodolfo Ferrante. Nuovo mandato anche per Ermano Noce, di nuovo sindaco di Coreglia Ligure con il 78% delle preferenze. A Fascia, piccolo comune dell’entroterra, con 36 voti confermato il sindaco uscente Marco Gallizia, su un totale di 50 votanti.Cogorno riconferma sindaco Gino Garibaldi che con i suoi quasi 2mila voti conquista il 67% delle preferenze contro il 33% dello sfidante Orano Castelli. A Busalla, Maieron conquista il suo quinto mandato (il terzo consecutivo), battendo lo sfidante Emanuele Odino con il 69% delle preferenze. Conferma anche a Moneglia, dove Claudio Magro è stato rieletto sindaco per la quarta volta con il 56,3% delle preferenze, contro lo sfindante Luigi Rollandi, che si è fermato al 43,7%. Anche Francesca Garibaldi, sindaco uscenti di Ne, viene riconfermata grazie al “bulgaro” 89,7% delle preferenze. Senza storia la rincorsa di Riccardo Cartosio, che si è fermato al 10,3%.

Stefano Sudermania si conferma sindaco di Neirone con il 63,09% dei voti, contro il 36,96% delle preferenze della sfidante Rita Stasi. Terzo mandato anche per Garbarino Giuseppe, che resta primo cittadino di Uscio con il 64% delle preferenze, battendo gli sfidanti Roberto Aloia e Rachele De Maio, che hanno totalizzato rispettivamente il 33,94% e il 1,99% delle preferenze. A Tribogna conferma anche per l’uscente Marina Garbarino, che totalizza la bellezza del 87% delle preferenze, vale a dire 226 voti, contro i 31 della sfidante Mariagrazia Oliva.

A Isola del Cantone, lo storico sindaco della Lega Natale Gatto è stato scalzato da Gianluca Campora che si è imposto con il 62% de voti. A Leivi il nuovo indaco è Gabriele Pisani che con la lista Leivi tradizione e sviluppo ottiene il 47,64% dei voti contro il 35,99% di Severino De Mattei il 16,37% di Antonio Solari. Ribaltone anche a Rezzoaglio dove Massimo Fontana raggiunge il 54,48% delle preferenze, scalzando il sindaco uscente Marcello Roncoli, che si è fermato 45.52% dei voti. Il nuovo sindaco di Santo Stefano d’Aveto è Roberto Pareti, che ha vinto con il 52,82% delle preferenze, superando di 34 voti la sfidante Giancarla Armerini. Ad Avegno vince di misura Franco Canevello che conquista il 52% delle preferenze, superando la sfidante Margherita Ceravolo. Moconesi incorona Giovanni Dondero sindaco con l’80% delle preferenze, contro il 20% raccolto da Elio Ugolini. A Lumarzo torna sindaco Guido Guelfi, con l’84% delle preferenze, mentre lo sfidante Tomas Olcese si ferma al 16%. A Gorreto vince Saredi, con 42 voti sui 29 di Domenico Morabito, mentre la terza lista di Valentina Borin non ha preso nemmeno un voto. A Serra Riccò vince Angela Negri, uscente, contro la leader dell’opposizione in consiglio Comunale Giovanna Lavagetto. A Mignanego torna primo cittadino Michele Malfatti, già sindaco per due volte nei primi anni 2000.

In sette comuni, essendoci un solo candidato, chiuse le urne e raggiunto il quorum, i verdetti sono risultati automatici: a Bargagli, dove è stato candidato Francesco Massoli (Insieme per Bargagli) l’affluenza è stata del 56,36%. A Borzonasca (affluenza del 57,74%) sarà una riconferma del sindaco uscente Giuseppino Maschio (Rinnovamento e progresso nel Comune di Borzonasca). Simili percentuali di affluenza (56,88%) anche a Campomorone dove è riconfermato Giancarlo Campora (Campomorone la nostra comunità). Più alta la percentuale dei votanti a Fontanigorda (67,69%) per la riconferma di Bruno Franceschi (Lavorare Insieme). Anche a Lorsica (affluenza 64,77%) ulteriori cinque anni per il sindaco Alessandro Graziadelli (Lorsica verso il futuro). Affluenza più alta della media anche a Mezzanego per la riconferma di Danilo Repetto (Danilo Repetto sindaco Tradizione e innovazione per Mezzanego). L’affluenza più alta di questo lotto di comuni è quella di Montebruno con il 77,78% per l’elezione di Caterina Barbieri (Voliamo in alto a Montebruno).

“Auguro buon lavoro ai sindaci della Liguria che sono stati eletti nei comuni liguri che sono andati al voto e che amministreranno per i prossimi 5 anni – ha detto il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, complimentandosi per la vittoria dei sindaci liguri – Per alcuni di questi è una riconferma per altri l’inizio di un importante compito, tutti si preparano ad affrontare un compito difficile, ma anche entusiasmante perché a stretto contatto con il territorio. La vostra vittoria rappresenta non solo un traguardo personale, ma la testimonianza della fiducia e della speranza che le vostre comunità ripongono in voi. Sono certo che anche con l’appoggio della Regione saprete affrontare con determinazione e passione tutte le sfide future e svolgere al meglio i vostri compiti”.