Ex Ilva, l’ad Morselli: “Non è un momento brutto per l’azienda, in quattro anni più bella e potente”

Genova. “Nessuna azienda al collasso. In questi 4 anni abbiamo creato un’azienda completamente diversa e abbiamo fatto tanto. Credo che questi allarmi possono essere utili per essere ascoltato e per illuminare qualcuno e qualcosa“. Questo il commento dell’amministratore delegato dell’Ex Ilva, oggi Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli in risposta allo sciopero dei lavoratori dello stabilimento di Genova, protesta che ha seguito quella dei colleghi di Taranto dello scorso 28 settembre.

“Ci sono momenti più tesi, noi cerchiamo di ascoltare sempre tutti. Non ci sono soluzioni facili e vie brevi, ma in questi quattro anni tanto è stato fatto tanto – ha aggiunto rispondendo ai giornalisti a margine di un incontro alla Stazione Navale di Taranto – Abbiamo fatto cose belle, come la settimana scorsa quando sono arrivati 500 clienti, imprenditori e persone importanti, e sono venuti più del previsto. Questa azienda è completamente diversa rispetto a quattro anni fa: è molto più bella, più forte e potente. Non è un momento brutto”.

Ma dai lavoratori non si fermano gli allarmi, per una azienda che viene definita dai sindacati come “al collasso”: “Io non lo so, credo che questi allarmi possono essere utili per essere ascoltato e per illuminare qualcuno o qualcosa. Il governo sta lavorando con gli azionisti, c’è tutta l’intenzione di arrivare ad un accordo. C’è una disponibilità assoluta da tutte le parti. Ilva è sempre recepita come un valore essenziale per l’Italia e per l’Europa”. Riguardo alle proteste di questa mattina a Genova Morselli taglia corto: “Da quattro anni tutti i giorno sono stati uguali”.