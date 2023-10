Genova. Ruspe, carrelli e falò hanno aperto davanti alla portineria dell’ex Ilva di Cornigliano quella che si preannuncia una settimana di accese proteste da parte degli operai dello stabilimento.

Assemblea e sciopero, presso lo stabilimento di Acciaierie d’Italia, contro la mancanza di investimenti, lo stallo negli interventi di governo e azienda e il continuo ricorso alla cassa integrazione.

La Rsu unitaria di Cornigliano, in continuità con le mobilitazioni di Taranto, ha dichiarato 24 ore di sciopero a partire dal primo turno di oggi dalle 7 di oggi, zincature incluse.

Probabile che i 1000 lavoratori dell’acciaieria genovese, dopo l’assemblea, escano in corteo.

Ex Ilva, scoppia la protesta: 24 ore di sciopero e manifestazione a Cornigliano

“Offerta libera per l’acquisto dei ricambi”, si legge su uno dei cartelli preparati dai lavoratori per sottolineare lo stato in cui versa la fabbrica. Nei giorni scorsi i sindacati hanno sottolineato come ci siano impianti non funzionanti, come gru e carroponti.

L’incontro di pochi giorni tra sindacati, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e i ministri Fitto, Urso e Calderone si è concluso con un nulla di fatto e con la sola rassicurazione generica “studieremo il dossier”, cosa che ha fatto infuriare i lavoratori.

Ancora una volta, dunque, ci si trova a parlare dell’inizio di un “autunno caldo” per la fabbrica di Cornigliano. E alla situazione di crisi dell’ex Ilva potrebbe sommarsi presto la protesta di Ansaldo. Nei giorni scorsi le sigle dei metalmeccanici hanno lanciato l’allarme sulla mancanza di commesse.

