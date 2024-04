Incidente in via Canevari, moto si schianta sui mezzi in sosta: 55enne grave al San Martino

Genova. Grave incidente nel pomeriggio in via Canevari, in bassa Valbisagno. Per cause da chiarire una moto si è schiantata contro i veicoli in sosta a bordo strada.

È successo verso le 17.30. Il conducente, un 55enne, è stato soccorso dai militi della Croce Verde Burlando e dall’automedica del 118 di Genova.

Avendo riportato un trauma cranico, è stato portato in codice rosso – il più grave – all’ospedale San Martino di Genova.

Sul posto la polizia locale per regolare il traffico e per effettuare i rilievi del caso.