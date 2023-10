Ex Ilva, storica apertura dei sindacati: “Soluzione entro un anno o ridiscutiamo l’accordo di programma”

Genova. L’accordo di programma sull’ex Ilva di Cornigliano non è più un tabù. Dai sindacati, a margine dell’incontro in Regione col presidente Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci dopo la mobilitazione degli scorsi giorni, arriva una storica apertura alla discussione sulle aree se entro un anno non si sarà sbloccato lo stallo di Acciaierie d’Italia, una situazione irrisolta da anni che sta lasciando Genova in attesa di investimenti con uno stabilimento che presenta sempre più gravi problemi di sicurezza.

“Come Fiom abbiamo detto una cosa chiara – dichiara il segretario genovese Stefano Bonazzi alla fine del vertice in piazza De Ferrari -: o entro un anno cambia la situazione oppure, prima che cada a pezzi lo stabilimento, piuttosto ridiscutiamo la situazione delle aree garantendo occupazione e continuità di reddito per i mille lavoratori di Cornigliano. Siamo disponibili a discutere con le istituzioni avendo come elemento centrale la continuità di reddito e occupazionale”.

Massimo un anno di tempo, dunque, per capire se la siderurgia italiana e di conseguenza quella genovese avranno un futuro. “Va da sé che la discussione a Roma sulle prospettive del gruppo deve andare avanti e auspichiamo che rilanci la siderurgia a Genova. Per noi – mette in chiaro Bonazzi – resta centrale la siderurgia, la prospettiva principe è quella di un rilancio assoluto dello stabilimento di Genova. Dopodiché non lasceremo i nostri lavoratori soli di fronte a scenari che possono essere anche estremamente drammatici. Se non succede nulla, se non ci sono prospettive, si può arrivare anche a quello, a una ridefinizione dell’accordo di programma“.

Dunque il patto sottoscritto nel 2005, che vincolava l’assegnazione di oltre un milione di metri quadrati all’acciaieria in cambio di garanzie sui livelli occupazionali dopo la chiusura dell’altoforno, non è più intoccabile? “Assolutamente no – conferma Luca Maestripieri, segretario generale della Cisl Liguria – ma in realtà non abbiamo un anno di tempo, questa situazione dovrà essere definita prima. Servono soldi, e tanti, altrimenti l’industria italiana non la rilanciamo e, se andiamo avanti così, la siderurgia italiana chiude. E ricordiamoci che l’accordo di programma non è stato rispettato fino ad oggi, altrimenti non avremmo 970 lavoratori a Cornigliano“.

Di fatto il ragionamento si avvicina alla linea del sindaco Bucci e del governatore Toti: già oggi quelle aree dovrebbero dare lavoro a più addetti, e se non si riescono a garantire adeguati livelli occupazionali è giusto destinarne una parte a funzioni diverse. Ora i sindacati dei metalmeccanici prendono atto della situazione: la priorità è l’acciaio, ma se l’ex Ilva “dovesse implodere”, per usare le parole di Bonazzi, la preoccupazione numero uno diventerebbe garantire occupazione e reddito ai mille lavoratori attualmente in organico. In quella fabbrica o in altre realtà produttive che dovessero insediarsi a Cornigliano.

Intanto Comune e Regione si sono impegnati a chiedere un incontro a Roma con Governo e sindacati. “Lo stabilimento sta cadendo a pezzi, c’è un problema di sicurezza che va oltre la produzione. Entro un anno la vicenda deve essere risolta in modo strutturale”, insiste Maurizio Calà, segretario generale della Cgil Liguria. “Non avevamo dubbi che le istituzioni locali fossero dalla parte dell’industria e del rilancio di questa realtà – aggiunge Maestripieri -. Il problema è ciò che si può realmente fare in questa situazione. Nel frattempo, visto che i mezzi e le strutture sono lasciate alla deriva, rischiamo che qualcuno si faccia male, perché non ci sono nemmeno i minimi provvedimenti che servono per la messa in sicurezza. Tutti i segnali ci dicono che lavorare a Cornigliano oggi è pericoloso e l’interlocutore è il Governo. Facciamo fronte comune con gli enti locali e speriamo che arrivino risposte e azioni concrete”.