Molassana, con la ‘nuova scuola’ scompare la sosta libera sulla piastra di ponte Fleming

Genova. Con l’imminente avvio del nuovo anno scolastico, arrivano diverse novità per Molassana e la sua viabilità. Per far fronte al cantiere di messa in sicurezza del plesso scolastico di via San Felice, infatti, metà degli alunni seguiranno le lezioni all’interno dell’edificio di via Molassana 71, l‘ex scuola tornata nelle disponibilità del Comune di Genova – in locazione – per far fronte alla temporanea indisponibilità della sede dell’istituto comprensivo.

Una collocazione che avrà anche un impatto sulla gestione della viabilità e soprattutto della sosta del quartiere, con il grande parcheggio sulla piastra di ponte Fleming che cambia le modalità di utilizzo e accesso.

Secondo quanto stabilito dalla amministrazione civica, su richiesta del Municipio IV Media Valbisagno, infatti, scompaiono gli stalli per la sosta libera h24, fino ad oggi previsti per metà dell’area, sostituiti da nuovi posti a zona disco (due ore e 20 minuti in orario scolastico) con l’aggiunta di qualche posto per moto e motocicli.

Le modifiche alla sosta della piastra di ponte Fleming

Nel dettaglio è previsto che: “Nel tratto compreso tra il termine della corsia di accesso e la rampa d’ingresso all’autorimessa privata la sosta è consentita sui due lati alle sole autovetture con disposizione parallela al senso di marcia per la durata di 2 ore con disco orario; il primo stallo a ponente è riservato agli invalidi. Nel tratto a est della rampa d’ingresso all’autorimessa, nel periodo scolastico, nelle fasce orarie comprese tra le ore 07:00 e le ore 09:00 e tra le ore 15:00 e le ore 17:00 la sosta è consentita alle autovetture e ai quadricicli, per la durata di 20 minuti con disco orario, con disposizione parallela e a pettine come da segnaletica in loco”.