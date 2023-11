Scuola di Molassana, prorogato il contratto di affitto per altri sei mesi

Genova. Il Comune di Genova ha prorogato con i proprietari il contratto di affitto dello stabile di via Molassana 71 adibito a scuola dove in questi mesi hanno trovato spazio circa 250 alunni dell’Istituto Comprensivo Molassana, “emigrati” a causa dei lavori in corso nel plesso di via San Felice.

La proroga, già prevista, è stata ufficializzata in questi giorni: l’amministrazione civica, che si è fatta carico anche della ristrutturazione dell’edificio – era dismesso da anni – avrà ancora a disposizione la struttura sicuramente fino al 16 aprile 2024, al prezzo di locazione, di poco più di 28 mila euro che saranno suddivisi tra i tre proprietari della palazzina.

Nei mesi scorsi si era parlato di una possibile acquisizione di tutto l’edificio, opzione presa in considerazione dalla giunta comunale e per la quale sarebbe ancora in corso una trattativa per arrivare alla definizione di tutti i dettagli. In questo caso i soldi spesi in questi mesi per il canone di affitto sarebbero scomputati dal prezzo di vendita.

Per l’opera di ri-messa in funzione dell’ex scuola il Comune di Genova aveva preventivato la spesa di 3 milioni di euro, ricavati dai quasi 13 milioni previsti dalla voce dedicata all’edilizia scolastica del Pnrr: secondo le previsioni del comune 1,6 milioni sono stati utilizzati per i lavori mentre 1,4 milioni sono previsti per quale costo massimo presunto per l’acquisizione – futura – dell’edificio.