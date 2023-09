IC Molassana, genitori in allarme per il trasferimento: “La scuola è ancora un cantiere”. Piciocchi: “Sarà tutto pronto il 14”

Genova. “In vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico, il Presidente del Consiglio d’Istituto Alessandro Frassoni, che si fa portavoce dei genitori dell’Istituto Comprensivo Molassana Prato, manifesta una profonda inquietudine legata al trasferimento di gran parte degli studenti dal plesso di via San Felice a quello di via Molassana 71, che allo stato attuale risulta essere ancora cantiere“.

Queste le parole che aprono il comunicato stampa dei genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Molassana, in allarme per il trasferimento delle attività scolastiche dal plesso di via San Felice – sotto i ferri per adeguamenti antisismici e manutenzioni – e l’imminente inizio dell’anno scolastico 2023-2023. Ad ospitare circa la metà degli alunni momentaneamente ‘sfrattati’ sarà l’ex scuola di via Molassana 71, ad oggi nuovamente nelle disponibilità del comune tramite locazione, e in fase di adeguamento strutturale per tornare ad ospitare i ragazzi secondo le normative oggi vigente.

Secondo il consiglio di istituto le problematiche irrisolte a meno di una settimana dalla prima campanella sarebbero principalmente due: “Nonostante le promesse del vice sindaco, si riscontra che i locali e laboratori ai piani secondo e primo di via San Felice, che avrebbero dovuto restare a disposizione della scuola per supplire alle esigenze di spazio in attesa dei nuovi locali nell’ex area Boero, sembrerebbe invece destinati ad essere trasformati in un’area di cantiere fin da subito, limitando così la possibilità di svolgere attività laboratoriali essenziali per il percorso didattico educativo degli studenti”.

E poi: “L’Istituto Comprensivo Molassana e Prato, avendo un progetto polo RES, è tenuto a garantire specifici standard qualitativi, necessari per una didattica inclusiva e specializzata, anche per gli studenti con gravi disabilità. La nuova struttura, al momento, non sembra in grado di rispettare tali standard, mostrando criticità significative ancora irrisolte”.

Per questo motivo “I genitori sono fortemente preoccupati per la presenza di cantieri aperti e per la mancanza di chiarezza a pochi giorni dall’avvio delle lezioni. Frassoni sottolinea con rammarico che, nonostante il costante impegno della dirigenza scolastica e del consiglio di istituto nell’individuare e segnalare le criticità presenti, la situazione attuale degli edifici sembra caratterizzata da un significativo ritardo“.

“L’Istituto Comprensivo Molassana e Prato si è sempre distinto per un approccio educativo che pone l’alunno al centro di un progetto di crescita incentrato sulla creatività e le capacità relazionali – conclude la lettera – È con grande dispiacere che si constata come il progetto, nato con l’intento di migliorare un punto di riferimento cruciale per la comunità, rischia ora di scalfire le fondamenta di un percorso di crescita comunitaria costruito con grande impegno e orgoglio nel corso degli anni. Si invoca un intervento tempestivo e responsabile che possa assicurare una risoluzione efficace, tutelando la qualità dell’istruzione e il benessere di tutti gli studenti”.

Una situazione però smentita dal vicesindaco Pietro Piciocchi, che assicura i genitori: “Comprendo le preoccupazioni, ma il 14 settembre la scuola di via Molassana sarà perfettamente operativa – commenta – Possiamo dire che è stato fatto un miracolo. In tre mesi abbiamo trasformato un immobile completamente diruto e abbandonato da anni in una scuola perfettamente funzionante e bonificata. Ad agosto abbiamo fatto un sopralluogo con il dirigente scolastico durante il quale abbiamo raccolto alcune osservazioni sui fondi dell’asilo, sulle quali stiamo ultimando gli interventi”.

Ma non solo: “Il Comune ha acquisito i fondi dell’area ex Boero dove da gennaio saranno operativi i laboratori per i bambimi. Il 14 mattina sarò personalmente presente insieme al presidente di Municipio all’avvio delle lezioni per assicurarmi personalmente che tutto proceda per il meglio”