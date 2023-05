Scuola di via Molassana 71, il comune affitta per 6 mesi: affidata la progettazione dei lavori di manutenzione

Genova. Una vera corsa contro il tempo si sta consumando in queste settimana in val Bisagno per rendere nuovamente operativa la ex scuola di via Molassana 71, lo stabile in disuso che dal prossimo settembre ospiterà metà degli studenti del plesso di via San Felice, oggetto, come è noto, di inderogabili interventi di adeguamento antisismico. Dopo le prime trattative fatte con i proprietari, infatti, è stato approvato le schema di locazione che permetterà al Comune di Genova di partire con i lavori di ristrutturazione dello stabile, in consegna alla dirigenza scolastica entro i primi giorni di luglio.

Secondo quanto approvato dagli uffici comunali, l’amministrazione civica si è impegnata in un affitto semestrale del 50% dell’edificio e del 50% delle parti esterne, per poco più di 28 mila euro. Una cifra che sarà ripartita tra i tre proprietari dell’edificio e che sarà scomputata dall’eventuale prezzo di vendita, quando la trattativa, ancora in corso, arriverà ad un accordo tra le parti. Il contratto è considerato valido dallo scorso 17 aprile e durerà fino al 16 ottobre.

Nel frattempo l’amministrazione comunale ha completato l’affidamento della progettazione dei lavori di rifacimento dello stabile, che sì era una scuola, ma che da anni è di fatto inutilizzato. Il Comune di Genova ha affidato l’incarico allo studio A7 ingegneria s.r.l. per l’importo di 161mila euro (compresa Iva e contributi). Per l’opera di ri-messa in funzione dell’ex scuola il Comune di Genova ha preventivato la spesa di 3 milioni di euro, ricavati dai quasi 13 milioni previsti dalla voce dedicata all’edilizia scolastica del Pnrr: secondo le previsioni del comune 1,6 milioni saranno utilizzati per i lavori mentre 1,4 milioni sono previsti per quale costo massimo presunto per l’acquisizione – futura – dell’edificio.