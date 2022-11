Precipita con l’auto in una scarpata per 25 metri, vettura distrutta ma il giovane è salvo

Santo Stefano d’Aveto. Nella tarda serata di venerdì 25 novembre un ragazzo di 21 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre era alla guida della sua auto nel Comune di Santo Stefano d’Aveto.

La vettura è uscita di strada e precipitata per 25 metri in una scarpata sulla strada principale, per il Passo del Tomarlo, in via Albino Badinelli.

Il ventunenne è riuscito a uscire dal mezzo senza aspettare l’aiuto dei soccorritori. Soccorso poi da 118 e Croce Rossa di Santo Stefano D’Aveto è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Chiavari per mettere in sicurezza l’area. L’auto è rimasta incastrata fra gli alberi, completamente distrutta.