Maltempo, 40 centimetri di neve in Val D’Aveto e accumuli di un metro al Passo del Rastrello

Liguria. Nel corso del pomeriggio odierno si assisterà ancora a precipitazioni a carattere sparso sui versanti padani della regione con possibili locali spolverate anche sulle tratte autostradali (A7, A26, A6). Lo scrive Arpal, il centro meteo idrologico della Regione, confermando la chiusura dell’allerta alle 15.

Segue poi un’attenuazione dei fenomeni nel tardo pomeriggio, seguita da una ripresa delle precipitazioni nelle ore notturne nelle zone interne del centro della regione con spolverate nevose ma senza accumuli significativi.

Nella notte appena passata le nevicate, nelle zone di allerta, hanno portato ad accumuli fino ad abbondanti in alta quota (50 cm ai 100 metri del Passo del Rastrello, 40 cm a Rocca D’Aveto.). Temperature decisamente sotto la media stagionale con la colonnina di mercurio è scesa sotto zero in quasi tutte le località dell’interno e a una cifra sulla costa.

BBOLLETTINO DI VIGILANZA PER LA REGIONE LIGURIA

OGGI LUNEDI’ 22 APRILE: La circolazione depressionaria in discesa dal Nord Europa porta ancora deboli nevicate sull’interno (con locale interessamento delle tratte autostradali) e nell’interno di ponente e genovesato con quota neve intorno ai 600-800 m; possibili deboli nevicate localmente anche a quote inferiori. Fino al primo pomeriggio nevicate anche localmente moderate sopra gli 800-1000 m su spezzino. Venti settentrionali di burrasca (60-70 km/h) su ponente e centro e forti (50-60 km/h) su spezzino ed entroterra. Disagio fisiologico per freddo diffuso

DOMANI MARTEDI’ 23 APRILE: Locali precipitazioni a carattere di rovescio o temporale specie sul levante di intensità fino a moderata. Nelle ore notturne ripresa di deboli precipitazioni nevose sull’entroterra del ponente e sulla parte occidentale dell’entroterra levantino oltre i 600-800 m. Possibili coinvolgimenti dei tracciati autostradali con deboli spolverate nevose. Venti settentrionali ancora forti (50-60 km/h) su ponente e genovesato, in attenuazione nel corso del pomeriggio. Disagio fisiologico per freddo diffuso fino alle prime ore della mattina.

TEMPERATURE

La minima della notte è stata di – 5,9 gradi a Poggio Fearza nel comune di Montegrosso Pian Latte; alle ore 11:57 la rete Omirl segnala, come valore più elevato fin qui registrato, 15,5 gradi nel Comune di Dolcedo.