Val d’Aveto, è tornato il “fallo di neve” a Prato Cipolla: la creazione immortalata dalla webcam

Genova. È tornato, un po’ in ritardo rispetto alla consuetudine, ma immancabile anche quest’inverno: il fallo di neve oggi fa nuovamente mostra di sé davanti alla webcam della rete Limet di Prato Cipolla, località nel comune di Santo Stefano d’Aveto a 1.595 metri sul livello del mare.

Nel primo pomeriggio due “creativi” armati di scarponi, guanti e pala, approfittando delle precipitazioni nevose, si sono dati da fare per ricreare questo particolare monumento alla fertilità entrato ormai a far parte della tradizione ligure. Un tormentone che quattro anni fa aveva addirittura ispirato un concorso scultoreo dal titolo evocativo: Fallo ancora.

Mentre in gran parte della Liguria è in vigore l’allerta meteo gialla per piogge e temporali, con burrasca di scirocco e mareggiata sulla costa, sulle zone appenniniche e alpine sono in atto nevicate deboli o moderate.

In questo fine settimana si sperava in un’apertura delle piste da sci, ma ieri i responsabili degli impianti hanno comunicato che sarebbero rimaste chiuse. Aperta invece la seggiovia Rio Freddo-Prato Cipolla, così come il rifugio.