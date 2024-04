Un albergo diffuso, attività outdoor e nuove strade: il rilancio di Pentema passa attraverso l’eco-turismo

Genova. In Liguria il borgo di Pentema è conosciuto soprattutto per il celebre presepe, che nel periodo natalizio trasforma il minuscolo e caratteristico paesino sopra Torriglia in un’attrazione che porta i visitatori indietro nel tempo, alla fine del XIX.

Pentema è però un luogo che potrebbe contribuire a rilanciare il turismo “slow”, grazie alla sua storia, alle bellezze naturalistiche e alle tradizioni che ancora incarna, ed è con questa convinzione che Città Metropolitana di Genova, Comune di Torriglia, Parco Regionale dell’Angola e gruppo ricreativo sportivo Amici di Pentema hanno messo a punto un progetto di valorizzazione e promozione di uno tra i più caratteristici borghi dell’entroterra.

Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti gli attori per realizzare una serie di interventi che riguardano sia il paese sia le strade che lo circondano. L’idea è di individuare immobili da ristrutturare e trasformare in un albergo diffuso con circa 20 posti letto e di gestire la ristorazione in collaborazione con Home Restaurant Pentema, già attivo. Sempre al servizio ristorazione verranno destinati immobili in grado di garantire almeno una quarantina di coperti.

A questo si aggiungono attività outdoor come escursionismo, orienteering, mountain bike ed qquitazione, con o senza guida, e l’organizzazione di mostre temporanee, concerti e convegni che si aggiungerebbe al tradizionale presepe e al museo di vita contadina (che andrebbe anch’esso riqualificato, perché da tempo abbandonato a se stesso). Verrà dunque individuato un immobile da destinare a deposito biciclette attrezzato per piccole manutenzioni, ricarica e-bike e lavaggio. Un’offerta turistica incentrata sul cosiddetto “eco-turismo”, un turismo responsabile che conserva e valorizza gli ambienti naturali e contribuisce allo stesso tempo al ripopolamento di aree che, nel corso dei decenni, hanno visto calare drasticamente il numero di residenti. E con essi anche quello dei turisti.

In questa partnership pubblico-privato Città Metropolitana si occuperà del coordinamento e del supporto tecnico e amministrativo, ma soprattutto si impegna a gestire un aspetto fondamentale per sviluppare il progetto: la viabilità. Oggi Pentema è raggiungibile soltanto tramite strade difficili da percorrere e che necessitano di manutenzione, e l’idea è quella di intervenire sulle strade comunali che raggiungono Pentema e collegano le due arterie provinciali, SP15 Lago del Brugneto e SP226 Valle Scrivia, per cui sarà però necessario individuare appositi finanziamenti.

Il Comune di Torriglia, dal canto suo, presenterà le domande per accedere ai finanziamenti per la realizzazione delle opere di competenza comunale e supporterà il lavoro della grs Amici di Pentema, che costituirà una cooperativa di comunità per la gestione delle attività. Saranno proprio gli Amici di Pentema a occuparsi di acquisire gli asset immobiliari necessari, a dialogare con altri partner privati, fondazioni ed enti del terzo settore per organizzare le attività e poi a gestirle una volta avviato il progetto.

Il Parco dell’Antola, infine, contribuirà alla realizzazione, alla conservazione e alla promozione di un sistema turistico composto da collegamenti circolari (sentieri e antiche mulattiere), coinvolgendo anche gli altri comuni su cui insistono le valli, le dorsali e le vette minori del monte Antola.

Il progetto è stato approvato dal sindaco della Città Metropolitana, Marco Bucci, nei giorni scorsi, avviando l’iter. L’accordo resterà in vigore per tre anni, e dunque sino al 2027, con monitoraggi programmati per valutare l’andamento della sperimentazione, che potrebbe poi essere estesa, con le stesse modalità, ad altri borghi dell’entroterra con lo stesso obiettivo.