Oltregiogo Days: appuntamento il 25-26 maggio tra le bellezze di Valle Stura, Mele e Tiglieto

Genova. Si terrà il 25-26 maggio nei comuni di Mele, Masone, Campo Ligure, Tiglieto e Rossiglione l’edizione primaverile degli Oltregiogo Days, evento nato sulla falsariga dei Rolli Days che mira a promuovere i tesori dell’entroterra ligure al di là dello spartiacque padano.

Oltre ai tour dei centri storici dei paesi (in particolare Campo Ligure, uno dei borghi più belli d’Italia) si potranno visitare il Museo del Ferro e l’oratorio di Masone, il santuario dell’Acquasanta, il Museo della Carta e l’oratorio di Sant’Antonio a Mele, la chiesa di Santa Caterina, il museo passatempo e l’azienda agricola Lavagè a Rossiglione e la badia di Tiglieto.

Le visite sono completamente gratuite e gli accompagnatori sono giovani preparati sulla storia dell’Oltregiogo e sui singoli beni da visitare. L’organizzazione ricalcherà le precedenti edizioni: sarà necessaria la prenotazione accedendo al sito www.oltregiogo.org e le visite saranno gestite dai nostri divulgatori scientifici e saranno gratuite, ad eccezione della visita alla Badia di Tiglieto che sarà a pagamento e sarà gestita dalle guide del Parco dell’Antola.

L’Oltregiogo è un territorio storico, culturale e ambientale che ha una propria identità che abbraccia 4 regioni ed è composto da 38 comuni in provincia di Alessandria, 22 in provincia di Genova, 4 in provincia di Piacenza e uno in provincia di Pavia. L’identità, la cultura, il cibo, l’architettura ricalcano le tradizioni liguri e in special modo di Genova. Oltregiogo deriva dal latino ultra iugum (oltre il giogo appenninico). Dal punto di vista ambientale fanno parte di questo territorio tre parchi: le aree protette dell’Appennino Piemontese, il Parco del Beigua e il Parco dell’Antola.

L’associazione Oltregiogo, alla quale aderiscono attualmente 28 comuni sia di parte piemontese sia di parte ligure, sta lavorando alla creazione del brand Oltregiogo al fine di unire tutti i territori, al di là delle linee amministrative definite nella istituzione delle Regioni e delle Province.