Calcio a 5: il Bitonto si conferma campione: 7-3 al TikiTaka, la Coppa Italia femminile resta in Puglia

Genova. Ancora Bitonto, ancora Lucilèia. Le campionesse in carica si confermano nella kermesse di Genova 2024 battendo 7-3 il TikiTaka ed eguagliando il record del Falconara: seconda Coppa Italia consecutiva conquistata, proprio come fu per le citizens prima dell’ascesa neroverde. Lucilèia Mvp di Genova 2024, Jozi De Oliveira miglior portiere. La regina e le sue compagne di viaggio mettono in bacheca un altro titolo, il quarto di fila.

IN RIMONTA – Rischiava di non esserci a causa di un infortunio. Invece stappa la finale: è il destro di Vanin su punizione a gonfiare la rete per l’1-0 del TikiTaka, ma il Bitonto risponde con la stessa moneta. Calcio piazzato di Renatinha e palla che si infila sotto il sette, dritta per dritta. Match vivissimo: doppio passo delle numero 9 e sinistro ad incrociare, Duda c’è, mentre la successiva conclusione di Renatinha finisce di poco a lato. De Oliveira su Bettioli, Tampa dalla parte opposta. Ma è al 17° che il punteggio cambia di nuovo con un doppio strappo neroverde: Grieco buca la rete su assist di Mansueto in contropiede e – 52″ più tardi – Tampa cala il tris. Portiere di movimento TikiTaka, ma della mossa approfitta Lucilèia che recupera palla e centra la porta sguarnita dalla propria metà campo: 1-4.

RIPRESA – Ancora Lucilèia pericolosa al 5° della ripresa: Tampa taglia l’area con un pallone a mezza altezza, ma Duda si salva con l’aiuto del palo sulla correzione volante della numero 10. Nuovo power-play giallorosso al 9° e l’intuizione è giusta: Cortés in mezzo per Vanin che fa bis. Prova a riallungare il Bitonto: due occasioni per Lucilèia (insolitamente imprecisa nella mira), poi il palo pieno di Renatinha che calcia da lontanissimo a porta sguarnita e a seguire di nuovo il piattone di Lù, che questa volta colpisce col mirino. 20″ più tardi è Bettioli a riportare le sue a -2, ma Tampa risponde altrettanto rapidamente con un tocco d’esterno dopo una bella triangolazione centrale con il proprio capitano. La ciliegina sulla torta arriva a 55″ dalla sirena con Diana Santos. Si infrangono qui le speranze delle abruzzesi: 7-3 per il Bitonto, meritatamente bi-campione allo Stadium di Genova.

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 18 APRILE

PALASPORT – CAMPO LIGURE

1) STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA-KICK OFF 5-7 d.t.r.

2) TIKITAKA FRANCAVILLA-LAZIO 3-2

3) GTM MONTESILVANO-FEMMINILE MOLFETTA 3-1

4) BITONTO-VIP 8-3

SEMIFINALI – VENERDÌ 19 APRILE – STADIUM – GENOVA

X) KICK OFF-TIKITAKA FRANCAVILLA 3-5

Y) GTM MONTESILVANO-BITONTO 5-6

FINALE – DOMENICA 21 APRILE – STADIUM – GENOVA

TIKITAKA FRANCAVILLA-BITONTO 3-7

ALBO D’ORO COPPA ITALIA FEMMINILE

2000/2001 Lazio, 2001/2002 n.d., 2002/2003 Roma, 2003/2004 Due Ponti Roma, 2004/2005 Due Ponti Roma, 2005/2006 Virtus Roma, 2006/2007 Imolese, 2007/2008 Real Statte, 2008/2009 Real Statte, 2009/2010 Torrino, 2010/2011 Real Statte, 2011/2012 Kick Off, 2012/2013 Sinnai, 2013/2014 Lazio Femminile, 2014/2015 Real Statte, 2015/2016 Isolotto, 2016/2017 Olimpus, 2017/2018 Montesilvano, 2018/2019 Kick Off, 2019/2020 non assegnato, 2020/2021 Città di Falconara, 2021/2022 Città di Falconara, 2022/2023 Bitonto, 2023/2024 Bitonto