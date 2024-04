Colpo d’inverno sulla Liguria, allerta gialla per neve da mezzanotte alle 15 di lunedì 22 aprile

Liguria. L’agenzia regionale Arpal ha emesso un’allerta gialla per neve dalle 00 alle 15 di domani lunedì 22 aprile per l’entroterra della Liguria e in particolare sui versanti padani dell’entroterra del ponente, sui versanti padani del Levante e nell’interno del genovesato e del Levante.

Alla luce delle nuove uscite modellistiche viene confermato lo scenario annunciato. Dalla serata di oggi si assisterà a un progressivo peggioramento: la prima fase sarà caratterizzata da fenomeni temporaleschi in estensione dall’interno alla costa: non si escludono locali grandinate o la comparsa della neve pallottolare (graupel); la quota neve inizialmente sarà sugli 800/1000 metri.

Nella notte si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature con conseguente calo della quota neve fino al di sopra dei 500-600 metri. Al di sopra di tale quota gli accumuli attesi potranno raggiungere i 15-20 cm, localmente superare i 30 cm sui rilievi appenninici al di sopra dei 1000m. Probabili deboli nevicate anche all’interno di B e sulle tratte autostradali di A7, A26 e A6.

Si confermano anche temperature prossime ai 5/6 gradi lungo la costa che a causa del forte vento porteranno ad avvertire disagio per freddo; nell’entroterra le temperature saranno prossime agli zero gradi. Si segnala che già nella scorsa notte a Rovegno il termometro è sceso a -1. Ulteriori valutazioni nella giornata di domani con le nuove uscite modellistiche

Le previsioni meteo di Arpal

Oggi, domenica 21 aprile: l’arrivo di un nucleo di aria fredda in quota da nord determina un aumento dell’instabilità con precipitazioni inizialmente sparse a carattere di rovescio o temporale in estensione dai rilievi verso la costa nel pomeriggio, fenomeni più diffusi e insistenti la sera. Bassa probabilità di temporali forti, anche con locali grandinate e colpi di vento. Quota neve in calo a 800-1000 m, localmente a quote inferiori. In serata venti settentrionali in intensificazione fino a forti (50-60 km/h) e rafficati su AB, localmente forti altrove (40- 50 km/h).

Domani, lunedì 22 aprile, tempo perturbato con precipitazioni più diffuse su Centro-Levante, tendenti a concentrarsi sui versanti padani dalla mattinata. Cumulate significative su BCE. Nevicate moderate su D (specie parte orientale), E e rilievi interni di C mediamente oltre 600-800 m e localmente a quote inferiori, nel corso della giornata quota neve in possibile calo fino a fondovalle su DE. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali, fino a burrasca (60- 70 km/h) su B e parte orientale di A. Disagio fisiologico per freddo su BDE, più localmente su AC.

Martedì 23 aprile l’insistenza di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale con aria fredda in quota mantiene condizioni di instabilità. Residue precipitazioni nelle prime ore sui versanti padani, nevose anche a quote collinari, nelle ore centrali e pomeridiane possibili rovesci o temporali moderati più probabili sugli estremi della regione con quota neve intorno 1000 m, non si escludono locali grandinate. Venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti settentrionali specie su B e parte orientale di A.