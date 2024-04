Genova. Un flusso di aria fredda da Nord Ovest, in affondo sul mar Ligure e Tirreno, è la causa del peggioramento repentino delle condizioni meteo sulla Liguria. Pioggia, nevicate a bassa quota e temperature ben al di sotto della media del periodo ci accompagneranno per la prima parte della settimana, riportando condizioni tardo-invernali sulla Liguria. Le previsioni del tempo per Genova e la Liguria secondo il centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 22 aprile, ancora precipitazioni diffuse su tutta la regione con un maggiore interessamento dei versanti Padani e dei settori interni con quota neve ma in rapido calo fino al piano su Cuneese e limitrofe, fino a 500-600 metri nell’entroterra Genovese e Savonese (ove non si escludono nevicate coreografiche a quote più basse), 800-900 metri invece sul Levante.

Nel corso della giornata le precipitazioni andranno a interessare maggiormente il Levante e i versanti padani del cuneese, entroterra centro-occidentale e Appennino Ligure con accumuli nevosi che, entro fine giornata, potranno superare i 20-30 centimetri sopra i 600 metri e localmente più in basso nelle vallate interessate da “omeotermia”, spiegano da Limet. Possibili precipitazioni dalla tarda serata-nottata a partire da Levante.

Oggi venti forti di Tramontana sul settore centro-occidentale, deboli/moderati dai quadranti settentrionali sul resto della regione. Mare stirato sotto-costa, molto mossi/agitato al largo. Temperature in calo sia le minime sia le massime: saranno comprese sulla costa tra 5 e 13 gradi, nell’interno tra -4 e 5.

Domani, martedì 23 aprile, residue nevicate sull’Appennino Ligure di levante, Alpi Liguri e marittime e a quote collinari sul Cuneese. Esaurimento delle precipitazioni in costa a partire dalla tarda mattinata. Possibile recrudescenza delle precipitazioni sull’entroterra Spezzino a partire dalla serata. Venti in calo a moderati da nord, mare stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo. Temperature stazionarie su valori invernali, in leggero rialzo a partire dalla serata.

Mercoledì 24 aprile avremo una giornata con un rapido miglioramento delle condizioni meteo ma ancora con possibili rovesci pomeridiani nell’entroterra Imperiese e Spezzino. Temperature in aumento.