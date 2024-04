Inverno sulla Liguria, sui monti alle spalle di Genova è tornata la neve: allerta fino a domani

Genova. L’aria fredda di origine artica attesa dai previsori è arrivata sul Nord Italia come da programma e con essa un abbassamento repentino delle temperature e in Liguria anche nevicate – nella foto la webcam Limet di Prato Cipolla, in Val D’Aveto – che potranno estendersi nelle ore notturne anche a bassa quota. Motivo per cui Arpal ha diramato un’allerta neve gialla da mezzanotte alle 15 di lunedì 22 aprile.

Nella notte appena trascorsa le prime avvisaglie, con molti valori al di sotto dello zero, arrivando fino ai -3.9°C di Parazzuolo di Rezzoaglio (Ge). Freddo anche in quota, con i -4.3°C del rifugio La Terza, sul monte Saccarello, nell’imperiese. Lungo la costa invece ha continuato a soffiare la tramontana, temperature comunque per lo più appena oltre i 10°C, con tassi igrometrici medio-bassi.

COSA E’ SUCCESSO FINORA

I previsori di Limet spiegano che “il deciso afflusso di aria fredda in arrivo da nord, ostacolato dalla presenza delle Alpi, ha causato un deficit d’aria nella Pianura Padana, specie nel cuneese. Qui si creerà un minimo di bassa pressione che determinerà da noi una vivace ventilazione da libeccio/ostro. Nel frattempo il sole, scaldando la terraferma, accentuerà il contrasto tra il suolo e le alte quote, favorendo lo sviluppo di nubi cumuliformi. Queste potranno dar luogo ai primi rovesci, anche a sfondo temporalesco, nelle aree interne; non si escludono parziali coinvolgimenti della costa, che tuttavia nel complesso vedrà ancora abbastanza sole.

ARIA ARTICA SULLA LIGURIA

Successivamente, l’aria artica ha sfondato la catena alpina, andando in contrasto col vento di libeccio. Questo ha determinato un’intensa linea temporalesca tra tardo pomeriggio e sera, che dal Piemonte è scesa verso di noi, sotto l’irruenza della tramontana. Sono possibili grandinate e graupel, neve tonda, fino a quote relativamente basse, grazie anche all’aria secca, specialmente nel savonese.

TEMPERATURE IN NETTO CALO

Le temperature massime oggi sono rimaste in linea col periodo, ma andranno a calare in maniera decisa in serata, sotto i fenomeni più intensi e con l’ingresso della tramontana. Quest’ultima, rinforzerà ulteriormente nella notte, abbassando ancora le temperature. Tra la notte e la mattinata di domani, saranno possibili nevicate fino a fondovalle lungo i versanti padani, fino a 400/500 metri lungo quelli marittimi di savonese e genovese, a fronte di temperature che potranno toccare i -3/-4°C a circa 1500 metri; dai 600/700 metri a levante. Possibili temperature minime sui 5-6 gradi sulla costa.

ATTENZIONE IN AUTOSTRADA

Nella notte si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature con conseguente calo della quota neve fino al di sopra dei 500-600 metri. Al di sopra di tale quota gli accumuli attesi potranno raggiungere i 15-20 cm, localmente superare i 30 cm sui rilievi appenninici al di sopra dei 1000m. Probabili deboli nevicate anche all’interno di B e sulle tratte autostradali di A7, A26 e A6.