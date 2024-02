La neve imbianca la val d’Aveto: nel fine settimana aprono le piste da sci

Genova. “Meglio tardi che mai”, almeno per gli appassionati di sci: l’ondata di maltempo e il calo delle temperature dei giorni scorsi ha portato la neve anche in val d’Aveto, e nel fine settimana le piste da sci (salvo imprevisti dell’ultimo minuto) saranno finalmente aperte.

A confermarlo sono stati i gestori degli Impianti Val d’Avello, che nei giorni scorsi, dopo che il manto bianco ha ricoperto il monte Bue e prato della Cipolla, hanno appunto lavorato alla sistemazione delle piste in vista dell’apertura, prevista per le giornate di sabato 2 e domenica 3 marzo.

Un annuncio atteso da tempo, visto che sino a oggi, a causa della scarsità di neve, non era stato possibile aprire la ski area, anche se la seggiovia è rimasta aperta nei fine settimana per consentire agli amanti della montagna di raggiungere almeno il rifugio di Prato della Cipolla.

Le piste da sci apriranno dunque, per la prima volta in questa stagione, il primo fine settimana di marzo. I prezzi variano a seconda del ticket: per un’andata e ritorno Rio Freddo-Prato Cipolla 10 euro, per salire sino al Monte Bue 16, per la tratta Prato della Cipolla-Monte Bue 8 euro. Lo skipass giornaliero costa invece 26 euro.