Maltempo, frana sulla passeggiata Cogoleto-Varazze. Allagamenti a Genova, problemi per il vento

Genova. Continuano le conseguenze del maltempo in Liguria, dove è in vigore l’allerta gialla per piogge e temporali. Una nuova frana si è abbattuta sulla passeggiata ciclopedonale tra Varazze e Cogoleto. Ma anche in altre zone si registrano nuovi problemi.

Alcuni massi sono caduti in lungomare Europa a Varazze, nei pressi della Baia dei Pescatori. Il Comune ha chiuso il tratto e domani deciderà come provvedere per rimuovere la frana e riaprire la passeggiata, molto frequentata da camminatori e ciclisti.

A Genova, a causa della pioggia che si è abbattuta nel Ponente, si è nuovamente allagato il sottopasso di via Pacoret de Saint Bon a Multedo. Sul posto la polizia locale.

Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio genovese per alberi caduti e oggetti pericolanti a causa del forte vento di scirocco che nelle ultime ore ha superato i 100 km/h sulle alture del capoluogo. Come diretta conseguenza è in aumento il moto ondoso con picco di mareggiata previsto nel pomeriggio.

Una grossa frana si è riversata su una strada provinciale nel Parmense, a ridosso del confine con la Liguria, interessando un fronte di circa 30-40 metri. Risulta isolato il centro abitato di Santa Maria del Taro, circa 200 abitanti. La linea telefonica fissa è interrotta ma non risultano al momento danni ad abitazioni o persone. Unica viabilità alternativa è quella di Passo del Bocco – Varese Ligure – Passo Cento Croci.

A mezzogiorno Arpal ha confermato lo scenario di criticità emanato ieri, prolungando fino a mezzanotte l’allerta gialla per temporali e piogge. Attenzione anche al vento forte e alla mareggiata. Nel pomeriggio intensificazione dell’attività temporalesca, associata al passaggio vero e proprio del fronte perturbato, accompagnato anche un lieve abbassamento della quota neve, sempre confinata attorno ai mille metri.