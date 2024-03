Val d’Aveto, nel fine settimana si scia: aperte le piste e gli impianti

Santo Stefano d’Aveto. È stato necessario attendere una settimana in più, ma alla fine le piste da sci della val d’Aveto sono finalmente pronte ad aprire.

Complice l’ondata di maltempo delle ultime settimane la neve ha ricoperto il pendio del monte Bue e prato della Cipolla, e dopo una decina di giorni di preparazione e l’impiego dei gatti delle nevi la sky area è finalmente pronta ad accogliere gli appassionati di sci per qualche discesa.

Sabato 9 e domenica 10 marzo, dunque, saranno aperti tutti gli impianti per la prima volta in una stagione decisamente deludente dal punto di vista della neve: la seggiovia Rio Freddo-Prato della Cipolla, quella che porta al monte Bue, la sciovia e il tapis roulant. Le piste da sci aperte sono la parte alta della rossa Corvisiero, la pista blu Fraccia, la pista agonistica e il campo scuola.

I prezzi variano a seconda del ticket: per un’andata e ritorno Rio Freddo-Prato Cipolla 10 euro, per salire sino al Monte Bue 16, per la tratta Prato della Cipolla-Monte Bue 8 euro. Lo skipass giornaliero costa invece 26 euro.