Il 'Pratone' di via Carrara resterà pubblico: Comune di Genova pronto all'acquisizione - Genova 24

Genova. Il ‘Pratone’ di via Carrara a Quarto resterà pubblico e nei prossimi mesi potrebbe essere acquistato dal Comune di Genova per mantenerne la sua vocazione a spazio verde di quartiere e in supporto alla attività degli asili limitrofi.

Ad annunciarlo l’assessore al bilancio del Comune di Genova Pietro Piciocchi, rispondendo ad una interrogazione a risposta rapida presentata dal consigliere della Lega Davide Rossi: “Abbiamo intenzione di acquisire l’area, e abbiamo aperto le trattative con Città Metropolitana, attuale proprietario. Lo scorso 25 novembre c’è stato un incontro tra enti: visto che il comune si farà carico della manutenzione quello che chiediamo è un passaggio a titolo gratuito. Ora aspettiamo risposte”.

Negli scorsi mesi le tante famiglie che ogni giorno usufruiscono di quest’area verde, la più grande dopo i Parchi di Nervi del levante cittadino, si erano attivate con una raccolta firme, sottoscritta da centinaia di persone in poche ore, per chiedere a Città Metropolitana di preservare l’utilizzo pubblico del ‘Pratone’, visto che per lo stabile limitrofo era stata aperta la trattativa di vendita a privati per allestire una nuova rsa. Oggi la svolta che potrebbe rasserenare il futuro di questo grande polmone verde, davvero di tutti.