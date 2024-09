Banfi risponde a Cericola, finisce in parità (1-1) il match tra Ligorna e Città di Varese

Genova. “Per come sono andate le cose il pareggio ci sta stretto – afferma il mister lombardo Roberto Floris – devo fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno giocato una grande gara, con un pò di cattiveria in più potevamo segnare, nel primo tempo, un paio di goal, mentre nella seconda frazione di gioco siamo andati sotto nell’unica occasione creata dagli avversari e realizzata da Cericola, ma la reazione dei ragazzi mi è piaciuta e siamo pervenuti al pareggio con Banfi, sfiorando la rete della vittoria, in pieno recupero.

Mister Roberto Floris analizza la gara del Città di Varese con un po’ di rammarico, ma con la consapevolezza di essere usciti a testa alta dal confronto con una squadra tra le migliori in assoluto.

Punto importante, pesante quello ottenuto dal Ligorna, come afferma l’attaccante Matteo Cericola, autore della rete del provvisorio vantaggio.

“Il Varese è una squadra forte, che lotterà sino alla fine per il salto di categoria – dichiara il bomber – siamo stati bravi a soffrire quando la partita lo chiedeva, compatti e solidi, ma pronti a colpire l’avversario come capitato nell’azione del goal.

Mister Matteo Pastorino ed il suo staff stanno lavorando bene ed il nostro è un gruppo forte, siamo in un momento del campionato dove si giocherà spesso, ragion per cui dobbiamo lavorare, rimanere uniti per migliorare le nostre prestazioni”.

E’ stata una partita intensa quella giocata tra Ligorna e Città di Varese, che hanno dimostrato di avere la qualità giusta per giocare un campionato di alto livello.

“Abbiamo giocato alla pari con una squadra davvero forte – conclude Daniel Tussellino – non è stata una partita facile, il pareggio è un buon risultato, che fa classifica”.

Le formazioni scese in campo:

Ligorna: Gentile; Dellepiane, Scannapieco, Grosso; Tussellino, Miccoli, Lionetti, Islami; Mariotti; Cericola, Miracoli

A disposizione: Attori, Danovaro, Botta, Troiano, Conti, Ghinassi, Moramarco, Tassotti, Murgia

Città di Varese: Piras, Vitofrancesco, Mikhaylovsky, Daqoune, Priola, Valagussa, Maccioni, Stampi, Banfi, D’Iglio, Gubellini

A disposizione: Ferrari, Bonaccorsi, Ferrieri, Azizi, Nitri, Giorgi, Malinverno, Barzotti, Lari

Il goal di Cericola

Paratona di Gentile del Ligorna