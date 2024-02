Il ‘Pratone’ di Quarto finisce a bando: il Comune cerca operatori disposti a gestirlo per 4 anni

Genova. Una nuova vita per il ‘Pratone’ di Quarto. Il Comune ha messo a bando la gestione della grande area verde che affaccia su via Carrara, molto amata e, sino a qualche anno fa, frequentata da famiglie e bambini.

Il bando prevede l’assegnazione in subconcessione amministrativa per quattro anni del ‘Pratone’, e dunque sino al 31 dicembre 2028. L’operatore selezionato si occuperà dell’apertura dei cancelli, della pulizia, della manutenzione e della sorveglianza dell’area, facendosi carico anche della realizzazione e della posa in opera di bagni pubblici e del restyling dell’area giochi per bambini.

Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale e di quella municipale, inoltre, dovrebbe venire realizzato anche un chiosco bar: un modello del tutto simile a quello già adottato per il depuratore di Quinto e per quello di Sturla, e gli interventi si affiancano a quelli già previsti da Comune e Municipio quando, nel 2022, hanno acquisito l’area.

“Grazie all’importante lavoro svolto con gli assessori Piciocchi e Maresca abbiamo condiviso la necessità di mettere a bando l’area per arrivare a una concessione che dia la possibilità di investire e riqualificare l’intera area – spiega il presidente del Municipio Levante, Federico Bogliolo – Questa subconcessione si affiancherà a tutti i lavori che abbiamo già fatto e che fare al Pratone, tra cui il posizionamento di nuovi giochi inclusivi, di una porta per il campo da calcio, di panchine e tavoli per consentire a tutti di vivere al meglio l’area. Ci lavoravamo da tanto, e siamo molto soddisfatti. Voglio ringraziare anche il comitato genitori IC Quarto per la collaborazione e l’impegno nel progetto”.

L’area verrà assegnata a titolo gratuito, a fronte delle spese che l’operatore selezionato dovrà sostenere, e le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 5 aprile 2024. Se tutto andrà come da programmi, il ‘Pratone’ tornerà pienamente fruibile, e nella sua rinnovata veste, a partire da giugno.