Il Comune acquisisce il 'Pratone' di Quarto. Bucci: "Presto restauro di tutta l'area" - Genova 24

Genova. Il 2022 inizia alla grande per Quarto e le sue famiglie. Con il nuovo anno infatti si è completata l’acquisizione da parte del Comune di Genova della grande area verde di via Carrara, conosciuta da tutti come il Pratone di Quarto, avviando quindi le opere di riqualificazione dell’area.

L’annuncio arriva direttamente dal sindaco Marco Bucci, che al passaggio ha dedicato un lungo post sui social: “Un’area di 10 mila metri quadri che sarà completamente restaurata. Abbiamo ascoltato le richieste dei cittadini e nelle prossime settimane avverrà il censimento degli alberi, la sostituzione dei giochi per i bambini, la ricostruzione dei muretti, la collocazione di nuove panchine e il rinnovamento dell’intera area – ha sottolineato – Lavoriamo per ridare alla città un importante polmone verde e uno spazio fondamentale per i bambini. Un intervento fortemente voluto per rendere Genova sempre più bella”.

Con questo passaggio viene quindi ‘messo in sicurezza’ uno spazio molto amato e frequentato dai residenti della zona, e non solo, che in passato sembrava dovesse essere alienato dalla provincia, che ne deteneva la proprietà, insieme allo stabile limitrofo per diventare il parco privato di una rsa. Poi le proteste, forti e sentite, dei cittadini, le raccolte firme, unite alle difficoltà di mercato del settore, hanno spinto le istituzioni a congelare la pratica, per arrivare alla svolta del 2022.