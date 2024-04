25 aprile, Genova non dimentica: migliaia al corteo, in piazza a 103 anni la partigiana Gianna

Genova. Non aveva mai partecipato a una manifestazione per il 25 aprile, lo ha fatto a a 103 anni. Guglielma Bertini, nome di battaglia Partigiana Gianna, comandante della prima brigata partigiana femminile della Liguria, ha voluto esserci: “Voglio uscire, dire la mia, ora che i giovani rischiano di trovarsi di fronte alle guerre”, ha detto al figlio Massimo Gagliardi, che l’ha accompagnata in piazza.

Come Guglielma Bertini, migliaia di genovesi, giovani e anziani, famiglie con bambini, istituzioni, sindacati, politici, anche alcuni turisti, hanno voluto festeggiare il 79esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Ricordando che Genova si liberò “da sola”, grazie alla lotta partigiana, con un giorno di anticipo rispetto al resto del Paese.

GENOVA MEDAGLIA D’ORO, “INSURREZIONE MODELLO”

Nella notte tra il 23 e il 24 aprile 1945 il Comitato di liberazione nazionale della Liguria e il comando militare regionale, riuniti congiuntamente, decisero l’inizio dell’insurrezione. Le operazioni militari per la liberazione della città iniziarono la mattina successiva e il Cln regionale assunse di fatto le funzioni di governo. Onde evitare un bagno di sangue furono contemporaneamente avviate trattative tra il comando tedesco della piazza di Genova e i vertici locali della Resistenza, e nella sera del 25 aprile, presso Villa Migone, il generale Meinhold firmò l’atto di resa. Si tratta dell’unico caso europeo in cui un corpo di armata tedesco si sia arreso a formazioni partigiane. Quando due giorni dopo arrivarono a Genova, le truppe alleate trovarono la città non solo già liberata, ma anche in condizioni di vita quasi normali, con i tram che circolavano e le case illuminate. L’insurrezione di Genova venne giustamente definita “insurrezione modello”, ma alto era stato comunque il prezzo pagato dai patrioti genovesi, con 300 morti e 3000 feriti.

LE CONTESTAZIONI, FISCHI A TOTI E BUCCI

Le celebrazioni per il 25 aprile 2024 sono state caratterizzate ancora una volta dalle contestazioni. Fischi e cori all’indirizzo del sindaco di Genova Marco Bucci e del presidente della Regione Giovanni Toti, sia durante gli interventi finali in piazza Matteotti sia durante la deposizione della corona di fiori ai caduti per la Resistenza sotto il ponte Monumentale.

In via XX Settembre sono anche comparsi e poi fatti rimuovere dalle forze dell’ordine due striscioni, uno pro Palestina con scritto “Resistenza è antisionismo” e l’altro “Il vostro 25 aprile, la parata di uno Stato servo della Nato”.

GILBERTO SALMONI, DOPO IL CASO DELLA FOTO VANDALIZZATA

In corteo, a 96 anni, anche Gilberto Salmoni, uno dei pochi superstiti dei campi di sterminio ancora in vita e che in questi giorni ha vissuto la brutta esperienza di sapere vandalizzato il proprio ritratto nei pressi del campo di Buchenwald. Salmoni ha detto che “è ancora importante celebrare il 25 aprile, oggi più che mai”.

“TOTI: LA NOSTRA COSTITUZIONE ANTIFASCISTA”

“La nostra Costituzione si fonda sull’antifascismo e nasce dalle forze politiche che, insieme agli Alleati, liberarono il Paese. Il 25 aprile è davvero la festa di tutti, perché ci ricorda che sulle montagne ci furono persone di tante culture politiche e di tanti pensieri diversi. Lottarono tutti insieme, come sa fare il nostro Paese nei momenti difficili. Questa festa deve quindi vederci uniti: non c’è nessun cittadino italiano che abbia meno diritto di altri di stare qua. A combattere per la libertà ci furono i popolari, i socialisti, i comunisti e ci furono persino i monarchici. Dobbiamo imparare a stringerci attorno alla nostra democrazia per fare il bene di tutti i cittadini e non solo di una parte politica”. Queste le parole del presidente della Regione Liguria, in piazza Matteotti a Genova.