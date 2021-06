Genova, Amt: “Post Covid boom del tasso di evasione su bus e metro”

Genova. Rispetto al periodo pre Covid, attualmente si riscontra un netto aumento del tasso di evasione a bordo di bus e metro Amt.

In particolare sulle linee bus nelle zone di Principe, Fanti d’Italia e San Giorgio sono state riscontrate 71 situazioni irregolari a fronte di 753 passeggeri controllati: un tasso di evasione del 9,4%. Sono stati solo 16 i passeggeri che hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione.

Inoltre all’uscita della stazione metro di Principe e al capolinea della linea 7 in via Fanti d’Italia sono stati controllati 220 passeggeri, 29 le situazioni irregolari riscontrate, per una percentuale di evasione rilevata del 13,1%.

I controllori hanno infine riscontrato, presso la stazione metro di San Giorgio, 21 situazioni irregolari su 170 passeggeri verificati, pari ad un tasso di evasione del 12,3%. 12 delle 50 situazioni irregolari, riscontrate in questa seconda parte del pomeriggio, sono state regolarizzate subito.