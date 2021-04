Genova. Il parroco lo ha invitato a spostarsi per non ostruire l’ingresso della chiesa e lui in tutta risposta lo ha aggredito.

E’ successo ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Maria dei Servi alla Foce poco prima della messa.

Protagonista un 34enne di origini marocchine. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle volanti che hanno denunciato il giovane. Il parroco ha rifiutato le cure mediche.