Genova. Si apre venerdì 7 agosto a Genova in piazza della Vittoria con un’opera di Mozart allestita su un camion / palcoscenico Tir – Teatro In Rivoluzione, progetto ideato da Davide Livermore e promosso dal Teatro Nazionale di Genova in partnership con Regione Liguria, Comune di Genova e Iren e in collaborazione con il Teatro Carlo Felice.

“Dalla Barraca di Garcìa Lorca al Carro di Tespi, lo spettacolo su ruote, il teatro itinerante, esiste da sempre, non l’ha inventato nessuno – dichiara il direttore del Teatro Nazionale di Genova Davide Livermore – in questa fase della nostra storia e della nostra vita, è fondamentale che un teatro pubblico trovi ogni mezzo per andare incontro alla gente, restituendogli la cultura e la bellezza, di cui tanto abbiamo sentito la mancanza durante il lockdown. È una nostra precisa responsabilità, ed è ciò che ci qualifica come società civile. Portare sotto casa dei cittadini liguri l’esperienza dello spettacolo dal vivo, muovendoci agilmente da ponente a levante, è la cosa più bella che potevamo fare”.

Fornito da una ditta specializzata, il camion / teatro da chiuso è lungo 9,25 mt. e largo 2,35 mt. Si apre grazie a un complesso sistema idraulico, che sviluppa un palcoscenico di tutto rispetto, largo 15 metri, profondo 8,5 mt. e altrettanto alto, capace di accogliere meccanismi scenici complessi, come si avrà modo di osservare con Bastiano e Bastiana, opera recitata e cantata, diretta da Davide Livermore e coprodotta da Teatro Nazionale di Genova e Fondazione Teatro Carlo Felice.

Gli spettacoli iniziano sempre alle 21, sono a ingresso gratuito (a eccezione della serata di Savona che viene presentata all’interno del cartellone dell’opera Giocosa) e si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid. Anche per questo motivo si chiede al pubblico di prenotare i propri posti in anticipo tramite il sito teatronazionalegenova.it

Tir – Teatro In Rivoluzione sarà a Genova in piazza della Vittoria per l’inaugurazione da venerdì 7 a domenica 9 agosto e successivamente sabato 15 e domenica 16 agosto; farà tappa a Cornigliano nel parco di Villa Bombrini da mercoledì 19 a domenica 23 agosto e alla Fascia di Rispetto di Pra’ da mercoledì 26 a domenica 30 agosto. Fuori Genova mercoledì 12 agosto sarà a Savona negli spazi del Priamar e in settembre a Santo Stefano Magra, Busalla e una località ancora da definirsi.

All’opera di Mozart Bastiano e Bastiana, che sarà presentata in tutte le tappe del Tir, si affianca un variegato programma di spettacoli, costruito con una “chiamata alle arti” a cui hanno risposto alcune delle figure più affermate della scena italiana, da Paolo Rossi a Elisabetta Pozzi, da Laura Marinoni a Valentina Lodovini e Lella Costa. Ma il Tir sarà anche casa per i giovani artisti del territorio, con recital dedicati alla letteratura comica sulla scorta del successo della recente rassegna Homo Ridens.

Programma a Genova

Piazza della Vittoria

venerdì 7 e sabato 8 agosto

Bastiano e Bastiana di Mozart

regia Davide Livermore

domenica 9 agosto ore 21

Pane o libertà – Su la testa

di e con Paolo Rossi

Piazza della Vittoria

sabato 15 agosto ore 21

Bastiano e Bastiana di Mozart

regia Davide Livermore

domenica 16 agosto ore 21

Elena

di Ghiannis Ritsos

con Elisabetta Pozzi

Villa Bombrini

mercoledì 19 e venerdì 21 agosto ore 21

Bastiano e Bastiana di Mozart

regia Davide Livermore

giovedì 20 agosto ore 21

La Gilda

da Giovanni Testori

un progetto di e con Laura Marinoni e Alessandro Nidi al pianoforte

sabato 22 agosto ore 21

Homo Ridens Medley

a cura di Giorgio Gallione

con Bettedavis Duo, Paolo Li Volsi, Alessandro Pizzuto

domenica 23 agosto ore 21

A Woman Left Lonely – Omaggio a Janis Joplin

con Maria Grazia Solano

Fascia di Rispetto di Pra’

mercoledì 26 agosto ore 21

Bastiano e Bastiana di Mozart

regia Davide Livermore

giovedì 27 agosto ore 21

La Gilda

da Giovanni Testori

un progetto di e con Laura Marinoni e Alessandro Nidi al pianoforte

venerdì 28 agosto ore 21

Tutta casa, letto e chiesa

di Dario Fo e Franca Rame

con Valentina Lodovini

sabato 29 agosto ore 21

La vedova Socrate

di Franca Valeri

con Lella Costa

domenica 30 agosto ore 21

Homo Ridens Medley

a cura di Giorgio Gallione

con Lisa Galantini, Giua, Paolo Li Volsi, Alessandro Pizzuto