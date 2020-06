Calcio, Gabriele Parodi direttore sportivo del San Quirico Burlando

Genova. Un nuovo dirigente entra a far parte dell’Asd San Quirico Burlando 1959, la cui prima squadra, che milita in Prima Categoria, si è classificata undicesima nel girone B della stagione terminata anticipatamente, con 24 punti ottenuti in 21 incontri.

La società del presidente Carmelo Oliviero ha affidato a Gabriele Parodi (nella foto) il ruolo di direttore sportivo. In passato Parodi ha già rivestito ruoli dirigenziali con San Cipriano e Sant’Olcese.

“Il San Quirico ringrazia parodi Gabriele per aver accettato l’incarico come Ds” scrive la dirigenza.